Uno Entre Rios | La Provincia | Paritaria Docente

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

En el marco de la paritaria docente, el Gobierno presentó una oferta salarial del 3,5% y fue rechazada por los gremios docentes. Pasaron a cuarto intermedio.

7 de mayo 2026 · 18:12hs
Dentro de la paritaria docente

Dentro de la paritaria docente, el Gobierno presentó una oferta salarial del 3,5% y fue rechazada por los gremios docentes. 

En el marco de una nueva mesa de negociación paritaria, el gobierno de Entre Ríos propuso a los gremios docentes un incremento salarial del 3,5% de carácter remunerativo. En este sentido, desde el gobierno expresaron que “la oferta no solo busca sostener el poder adquisitivo, sino que se posiciona por encima del último registro oficial de inflación”.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo.

Trabajadores municipales debieron retirar árboles caídos a raíz de la lluvia. 

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Transparentar la realidad previsional también es gobernar.

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

LEER MÁS: Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Paritaria docente, nuevo encuentro

Del encuentro desarrollado este jueves en la Secretaría de Trabajo participaron autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó el compromiso de la gestión con el sector: “El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”.

Respecto a la propuesta salarial, el funcionario subrayó que se trata de un esfuerzo financiero genuino: “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”.

Finalmente, Cuenca enfatizó la transparencia y sostenibilidad de la medida: “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo.

Paritaria Docente gremios Oferta Salarial Gobierno
Noticias relacionadas
la literatura entrerriana tuvo su dia en la feria internacional del libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La combinación de termas con enoturismo es una propuesta que se afianza

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

clamor unificado en gualeguay por la erradicacion de soluciones ambientales

Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso.

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

Ver comentarios

Lo último

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ultimo Momento
Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Excavaciones: identificaron a otras 11 personas desaparecidas en de La Perla

Excavaciones: identificaron a otras 11 personas desaparecidas en de La Perla

Policiales
Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Ovación
Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

La provincia
En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Dejanos tu comentario