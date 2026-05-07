Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

En el marco de la paritaria docente, el Gobierno presentó una oferta salarial del 3,5% y fue rechazada por los gremios docentes. Pasaron a cuarto intermedio.

Dentro de la paritaria docente, el Gobierno presentó una oferta salarial del 3,5% y fue rechazada por los gremios docentes.

En el marco de una nueva mesa de negociación paritaria, el gobierno de Entre Ríos propuso a los gremios docentes un incremento salarial del 3,5% de carácter remunerativo. En este sentido, desde el gobierno expresaron que “la oferta no solo busca sostener el poder adquisitivo, sino que se posiciona por encima del último registro oficial de inflación”.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo.

Paritaria docente, nuevo encuentro

Del encuentro desarrollado este jueves en la Secretaría de Trabajo participaron autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó el compromiso de la gestión con el sector: “El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”.

Respecto a la propuesta salarial, el funcionario subrayó que se trata de un esfuerzo financiero genuino: “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”.

Finalmente, Cuenca enfatizó la transparencia y sostenibilidad de la medida: “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo.