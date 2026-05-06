Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal.

La Prefectura realizó un operativo en el Riacho Itapé donde secuestró carne de animales silvestres, armas, equipos y una embarcación.

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un procedimiento a la altura del kilómetro 183 del Riacho Itapé , donde detectó una presunta actividad de caza ilegal y secuestró carne de animales silvestres, armamento y equipamiento tecnológico.

El operativo se inició cuando efectivos de la Autoridad Marítima nacional observaron una embarcación próxima a la costa, cuyos ocupantes realizaban maniobras sospechosas al trasladar una maleta hacia una camioneta estacionada en la ribera.

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Concepción del Uruguay: operativo de Prefectura contra la caza furtiva

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Ante esta situación, se procedió a su identificación e inspección, constatando la presencia de cinco bultos con carne de animales faenados, en infracción a la normativa vigente. Asimismo, los involucrados carecían de la documentación habilitante correspondiente.

Durante el procedimiento, se incautaron municiones, equipos de comunicación, un GPS y un visor térmico. Además, se decomisó el medio fluvial utilizado y se iniciaron actuaciones administrativas en el marco de lo establecido por el REGINAVE.

El valor de lo secuestrado asciende a más de 27 millones de pesos. Interviene en la causa la Fiscalía Auxiliar Nº 03 de la ciudad, a cargo de la Dra. Denise Caraballo.

Cabe destacar que, en lo que va del año, la Prefectura Concepción del Uruguay registró treinta y cinco procedimientos por infracción a la Ley de Pesca, dos por tenencia ilegal de armas, más de mil quinientas personas identificadas, seiscientas cuarenta y una embarcaciones inspeccionadas, cincuenta y nueve infracciones al Reginave, nueve naves secuestradas y dieciséis personas aprehendidas.

Desde la Institución se remarca que estos operativos resultan fundamentales para prevenir delitos, proteger la fauna y garantizar la seguridad de la navegación en la región del río Uruguay.