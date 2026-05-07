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Platense empató con Peñarol y quedó cerca de sellar su clasificación en la Copa Libertadores

Platense igualó 1-1 con el Carbonero en el estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del certamen , encuentro correspondiente al Grupo E.

7 de mayo 2026 · 21:06hs
Platense jugó de local ante los uruguayos.

Prensa Platense.

Platense jugó de local ante los uruguayos.

Platense igualó 1-1 contra Peñarol de Uruguay en el estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026 y postergó su clasificación a los octavos de final del certamen más importante del continente. Solo necesita dos puntos ante Independiente Santa Fe y Corinthians para alcanzar este histórico logro en la primera participación de la institución.

Platense viene de dos victorias consecutivas.

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Platense ganó por la Libertadores.

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Platense Peñarol Copa Libertadores
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