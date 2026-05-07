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Crisis: Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en Olavarría

Por la crisis, la fábrica Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en la localidad de Olavarría. La medida se extenderá hasta fin de año.

7 de mayo 2026 · 21:40hs
Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en Olavarría.

Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en Olavarría.

La crisis que atraviesa el sector de la construcción sumó un nuevo capítulo con la decisión de Loma Negra de mantener detenido hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, Buenos Aires.

La medida responde al fuerte descenso de la actividad y al excedente de clínker acumulado durante los últimos meses.

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La crisis golpea a Loma Negra

Según confirmó la compañía, actualmente existe stock suficiente para sostener la producción durante un período prolongado, lo que permitió extender la paralización mucho más allá de las habituales tareas de mantenimiento programadas para esta época del año.

El clínker, principal insumo para la fabricación de cemento, comenzó a acumularse como consecuencia directa de la caída sostenida en la demanda vinculada al freno de la obra pública y privada en distintos puntos del país.

La planta L’Amalí es considerada una de las instalaciones cementeras más importantes de Argentina, por lo que la decisión de Loma Negra también genera preocupación en sectores relacionados con la extracción y el transporte de piedra caliza.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, vinculó directamente la situación con la reducción de la obra pública nacional.

Stock récord y caída en los despachos

Uno de los datos que refleja la magnitud de la crisis es la acumulación de más de 700.000 toneladas de clínker fuera de los silos de almacenamiento de la planta. La enorme cantidad de material sin procesar evidencia el fuerte retroceso que atraviesa el sector de la construcción.

De acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos de cemento registraron en abril una caída interanual del 12,7%, consolidando la tendencia negativa observada en los últimos meses.

Fundada en 1926, Loma Negra es una de las principales productoras de cemento del país y posee plantas industriales distribuidas en distintas provincias argentinas.

Además de la fabricación de cemento, la compañía desarrolla actividades relacionadas con el hormigón, los agregados y el transporte ferroviario de cargas, consolidándose como uno de los actores centrales de la industria de la construcción.

La planta L’Amalí, inaugurada en 2021 en Olavarría, fue presentada en su momento como una de las inversiones industriales más relevantes del sector cementero argentino en los últimos años.

Crisis Loma Negra Olavarría
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