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Diputados aprobó el protocolo contra la violencia laboral y de género

En Diputados se votada por unanimidad y fija pautas de prevención, asistencia y sanción para garantizar ámbitos laborales seguros y libres de acoso.

7 de mayo 2026 · 22:07hs
Diputados aprobó el protocolo contra la violencia laboral y de género.

Diputados aprobó el protocolo contra la violencia laboral y de género.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad un protocolo de actuación para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y por motivos de género, con el objetivo de garantizar ámbitos de trabajo seguros y libres de maltrato dentro del cuerpo legislativo.

La iniciativa, sancionada en la sesión de este jueves, establece mecanismos de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje ante situaciones de acoso o violencia, y se ajusta a estándares fijados por convenios internacionales en la materia.

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El nuevo reglamento regirá para todas las personas vinculadas a la Cámara, independientemente de su modalidad de contratación, cargo, función o antigüedad. Esto incluye tanto a empleados de planta como a personal contratado bajo distintas figuras.

El protocolo incorpora definiciones específicas de violencia laboral, violencia laboral por motivos de género y violencia digital laboral, con el fin de delimitar claramente las conductas alcanzadas y facilitar su identificación.

Entre las medidas previstas, se contempla la posibilidad de que la persona afectada solicite cambios en su lugar o horario de trabajo para resguardar su integridad. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de las actuaciones, bajo los principios de no revictimización y reserva de identidad.

Nuevo protocolo de Violencia de Género

La normativa también establece la obligatoriedad de capacitaciones anuales para todo el personal y autoridades jerárquicas, con el propósito de fortalecer la prevención y promover una cultura institucional basada en el respeto.

El área de Personal será la autoridad de aplicación, a través de un equipo interdisciplinario encargado de brindar primera escucha, contención y orientación a quienes lo requieran.

Durante el debate, la diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos), presidenta de la comisión que impulsó la iniciativa, destacó que el protocolo es resultado de “un trabajo colectivo” que permite contar con herramientas claras de actuación. “Expresa una decisión de no mirar para otro lado y construir espacios libres de violencia”, sostuvo.

En la misma línea, la diputada Laura Stratta (PJ) subrayó la importancia de contar con “un marco desde el cual erradicar la violencia por razones de género” y avanzar hacia relaciones laborales “sanas, respetuosas y seguras”.

La aprobación del protocolo se produce en un contexto atravesado por denuncias recientes en el ámbito político provincial, lo que reforzó la necesidad de establecer pautas institucionales claras para la prevención y el abordaje de estas situaciones.

En el tramo de homenajes, legisladores recordaron distintas fechas y figuras históricas. Se mencionaron el Día Internacional de los Trabajadores, el Pronunciamiento de Justo José de Urquiza y la sanción de la Constitución de 1853, así como el aniversario del nacimiento de Eva Perón.

También se destacó la decisión del expresidente Arturo Illia de no enviar tropas argentinas a República Dominicana en 1965, en defensa del principio de no intervención, y se rindió homenaje al Himno Nacional Argentino en su día.

Diputados Violencia de género laboral
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