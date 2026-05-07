Uno Entre Rios | Ovación | Aston Villa

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Aston Villa, que había caído 1-0 en la ida, golearon 4-0 a los Reds e irán a Estambul a buscar el título en la Europa League ante Friburgo.

7 de mayo 2026 · 18:16hs
Dibu Martínez en el festejo tras el pasaje de Aston Villa a la final.

Dibu Martínez en el festejo tras el pasaje de Aston Villa a la final.

Luego de caer por 1-0 en la ida, Aston Villa pisó fuerte este jueves en Villa Park, aplastó 4-0 a Nottingham Forest y se clasificó a la gran final de la UEFA Europa League. Con un gol de Emiliano Buendía, otro de Ollie Watkins y un doblete de John McGinn, el equipo de Unai Emery, que tuvo al Dibu Martínez como titular, irá a Estambul a buscar el título contra Friburgo, que ganó 3-1 y le remontó la serie a Sporting Braga por un 4-3 global.

Dibu Martínez tuvo una buena actuación a pesar de la derrota.

Con Dibu Martínez como titular, Aston Villa perdió en la ida de la semifinal de la Europa League

Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Aston Villa Dibu Martínez Europa League
Noticias relacionadas
Don Bosco va por la gloria en Misiones.

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Ciclista festejó en un final apasionante. 

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Atlético Paraná se metió entre los cuatro mejores de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Platense viene de dos victorias consecutivas.

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Ver comentarios

Lo último

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ultimo Momento
Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Excavaciones: identificaron a otras 11 personas desaparecidas en de La Perla

Excavaciones: identificaron a otras 11 personas desaparecidas en de La Perla

Policiales
Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Ovación
Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

La provincia
En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Dejanos tu comentario