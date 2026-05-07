Con un gol de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez aplastó a Nottingham Forest y está en la final

Aston Villa, que había caído 1-0 en la ida, golearon 4-0 a los Reds e irán a Estambul a buscar el título en la Europa League ante Friburgo.

Luego de caer por 1-0 en la ida, Aston Villa pisó fuerte este jueves en Villa Park, aplastó 4-0 a Nottingham Forest y se clasificó a la gran final de la UEFA Europa League. Con un gol de Emiliano Buendía, otro de Ollie Watkins y un doblete de John McGinn, el equipo de Unai Emery, que tuvo al Dibu Martínez como titular, irá a Estambul a buscar el título contra Friburgo, que ganó 3-1 y le remontó la serie a Sporting Braga por un 4-3 global.