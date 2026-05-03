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Feriados: se viene otro fin de semana largo en mayo

Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles, cuatro trasladables y dos días no laborables

3 de mayo 2026 · 15:16hs
Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles

Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles, cuatro trasladables y dos días no laborables
Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles

Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles, cuatro trasladables y dos días no laborables
Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles

Gentileza: Turismo Colón

Para lo que resta de 2026 quedan cinco feriados inamovibles, cuatro trasladables y dos días no laborables

El fin de semana largo del primero de mayo, que casi no tuvo turistas viajando por el país, ya pasó pero la buena noticia es que el quinto mes del año tiene otro similar para unas "mini-vacaciones”. El próximo fin de semana largo será el del día 25 cuando se conmemore el aniversario de la Revolución de Mayo.

Esta vez el fin de semana largo comenzará el sábado 23 y finalizará el día del feriado (que en este caso es inamovible), el 25 de mayo.

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REVOLUCIÓN DE MAYO 2.jpg

Fines de semana largos que quedan en 2026

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

  • Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.
  • Junio: del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)
  • Julio: Del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)
  • Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
  • Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
  • Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)
  • Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)
Locro 25 de mayo

Feriados inamovibles que quedan en 2026

  • 25 de mayo
  • 20 de junio
  • 9 de julio
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Feriados trasladables

  • 15 de junio (por el 17 de junio)
  • 17 de agosto
  • 12 de octubre
  • 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

  • 10 de julio
  • 7 de diciembre

Feriados mayo 25 de mayo Fin de semana largo
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