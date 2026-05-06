Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Se registró el vuelco de un transporte de carga en el kilómetro 133 de la Autovía Artigas, a la altura de Arroyo Molino. El camión transportaba unos 50 cerdos.

En horas de la tarde de este miércoles, se registró el vuelco de un transporte de carga en el kilómetro 133 de la Autovía Artigas , a la altura de Arroyo Molino lo que generó un despliegue de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. El camión transportaba unos 50 cerdos de un frigorífico de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.10 horas, cuando un camión Mercedes Benz que transportaba 50 porcinos hacia un frigorífico de Concepción del Uruguay perdió la estabilidad. El conductor, un hombre de 54 años, habría perdido el control del pesado rodado debido a una combinación entre el peso de la carga y un posible desperfecto mecánico.

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A pesar de la magnitud del vuelco, se constató que el chofer resultó ileso. Asimismo, desde el área de seguridad informaron que no se produjo la pérdida de los animales transportados ni se vio obstruida la libre circulación de la autovía, ya que el vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó de manera coordinada el personal de la Comisaría Tercera, junto a efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y el cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes aseguraron la zona y colaboraron en las tareas pertinentes.