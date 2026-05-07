La Municipalidad de Paraná se reunió con representantes del Instituto Provincial del Cáncer para avanzar en la detección del cáncer de cuello de útero.

La Municipalidad de Paraná avanza en estrategias para la detección y seguimiento del cáncer de cuello de útero.

Autoridades de la Municipalidad de Paraná se reunieron con representantes del Instituto Provincial del Cáncer para fortalecer la coordinación entre niveles de atención, incorporar tecnología y reducir la mortalidad por esta enfermedad prevenible.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, mantuvo un encuentro con autoridades del Instituto Provincial del Cáncer en un paso clave en la coordinación entre la atención primaria y los niveles superiores del sistema sanitario.

Enrique destacó que “la colaboración entre distintos niveles de atención es fundamental para garantizar que ningún caso quede sin seguimiento, por lo que desde la atención primaria estamos colaborando con otros niveles para garantizar un seguimiento eficaz”.

Además, indicó que “uno de los ejes centrales del plan es la modernización del sistema de registro, por lo que se están implementando sistemas informáticos para inducir la despapelización y mejorar la eficiencia en la detección y seguimiento de estos casos, lo que permitirá un monitoreo más ágil y centralizado de las pacientes”.

La iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia Mundial de la OMS para eliminar el cáncer de cuello de útero como problema de salud pública para 2030, que establece metas concretas de vacunación, tamizaje y tratamiento.

Más adelante, la funcionaria subrayó que el impacto esperado de estas acciones va más allá de la eficiencia administrativa: “Esto permitirá una mejor calidad de vida para las personas afectadas y una reducción en la mortalidad por cáncer de cuello de útero”.