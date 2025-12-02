Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Dieta

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

El mes de las fiestas trae consigo encuentros, despedidas y excesos ¿Se puede mantener una dieta saludable? Lo contesta la médica nutricionista Luz Don

2 de diciembre 2025 · 12:38hs
La médica nutricionista y cardióloga, Luz Don, dio cuenta de cómo se puede hacer para mantener una dieta equilibrada y saludable durante el mes de diciembre. Las fiestas y despedidas de año generan encuentros y consigo excesos de todo tipo.

Con la llegada de diciembre, las celebraciones, los encuentros y las comidas abundantes se multiplican. Entre el deseo de “vernos bien” para el verano y la tentación de las mesas festivas, muchas personas se preguntan cómo equilibrar salud y disfrute. La médica nutricionista Luz Don, en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) explica cuáles son las mejores estrategias para atravesar este mes sin descuidar el bienestar.

Según la especialista, lo fundamental es no pensar que la alimentación saludable depende de la época del año. “Cuidarse la salud es algo de todos los días, más allá de una determinada época”, afirma. Sin embargo, reconoce que diciembre presenta desafíos particulares.

LEER MÁS: Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Compensar sin culpas

La médica nutricionista insiste en que, frente a los excesos típicos de las fiestas, la clave es la compensación. “Lo que hay que tratar es de compensar los excesos alimentarios”, explica. Esto puede ser a través de dietas más livianas los días posteriores, mayor hidratación o incluso la incorporación de alimentos detoxificantes.

La médica propone, por ejemplo, que “el lunes, un día como hoy, se puede hacer una jornada liviana con sopas, licuados o el clásico ‘licuado verde’, que ayuda a neutralizar un poco lo del fin de semana”. También remarca la importancia de no caer en la culpa: “No hay que sentirse desbaratado porque uno comió de más. El cuidado es en cada momento. Siempre hay que sentarse a la mesa pensando en cuidarse”.

Para Don, mantener una actitud equilibrada es esencial, especialmente ante alimentos cada vez más procesados. “La comida que tenemos para comer no es saludable. Incluso nuestros mejores alimentos, como la carne, muchas veces no son ideales por los métodos de cocción o por el exceso de grasa”, advierte.

Moderación y hábitos saludables

La doctora recomienda enfocarse en porciones moderadas, buena hidratación y evitar tanto el exceso de azúcar como de sal. También desalienta el uso excesivo de edulcorantes: “No han adelgazado a nadie y no son buenos para la salud”, señala.

El cuidado, subraya, debe vivirse de manera positiva: “La salud es el único bien absolutamente definitorio de la existencia. Si no tenés salud, no podés nada: ni disfrutar una fiesta, ni viajar, ni progresar en el trabajo”. Añade que envejecer bien es posible y deseable: “Es muy lindo ver gente de 80 años vital, que hace ejercicio y está bien intelectualmente. Esa es la construcción del cuidado a lo largo de la vida”.

La dieta vegana debe ser equilibrada

Consejos para las fiestas

De cara al 24 y 31 de diciembre, Don sugiere evitar combinaciones pesadas de alimentos que suelen desencadenar malestares gastrointestinales o biliares. En algunos casos, incluso recomienda saltear la cena si la comida del mediodía fue muy abundante.

También destaca la importancia de moverse: “Tratar de caminar todos los días, una caminata a la mañana o al atardecer, es muy importante para reducir el estímulo de insulina que generan las comidas azucaradas o con exceso de carbohidratos”, explica. Respecto a manejar las sobras, un clásico problema de estas fechas, es contundente: “Si se puede, que quede poca comida en la heladera. Lo que queda en la casa es terrible”, bromea la doctora.

LEER MÁS: Sólo el dos por ciento de los argentinos come una dieta saludable

Brindis.jpg

Alcohol: riesgos y límites

El consumo de alcohol aumenta en las despedidas y celebraciones. “Además de engordar porque tiene muchas calorías, el alcohol es un tóxico directo para el hígado”, señala Don. Por eso, recomienda evitar las borracheras: “Hay que tomar hasta el punto de sentirse mareadito, hasta ahí basta”.

La mezcla de distintas bebidas agrava el impacto hepático. “Se está viendo muchísima patología hepática, no solo por alcohol, sino también por obesidad y problemas intestinales”, advierte. Como cuidado posterior, aconseja incorporar suplementos: “Si tuviste un etilismo agudo, es importante tomar vitaminas del complejo B. Eso ayuda al cerebro”.

Dieta Diciembre Fiestas Navidad Luz Don
