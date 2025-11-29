Consumo: las ventas navideñas no arrancan, pese a los precios estables de los productos

Excepto la carne, al fruta y algunas bebidas, los demás comestibles típicos para las Fiestas tienen valores similares a los de 2024, pero el consumo no repunta

Falta menos de un mes para la llegada de la Nochebuena y pese a que los comercios de la región exhiben desde hace varias semanas productos típicos para las Fiestas, el consumo no logra despegar, aun cuando a diferencia de años anteriores, marcados por fuertes incrementos, este 2025 muestra una canasta navideña prácticamente estable frente a 2024.

Si bien se mantienen los valores de comestibles tradicionales, como pan dulces, budines, garrapiñadas, turrones y algunas marcas de sidras, y esto podría generar expectativas entre los comerciantes esperando el habitual movimiento comercial que despiertan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, entre bolsillos ajustados, hábitos de compra cambiantes y un consumo retraído, la mayoría coincide en un diagnóstico: la estabilidad de precios no necesariamente se traduce en más ventas.

canasta navideña7.jpg Foto: Archivo UNO

Al parecer, la llegada de diciembre seguirá la tendencia de los últimos meses, en los que el consumo masivo atraviesa un período de enfriamiento. Así lo confirman los últimos informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que dan cuenta de que las ventas en supermercados y en los autoservicios mayoristas volvieron a mostrar retrocesos durante el mes de septiembre, marcando un registro de caídas interanuales.

La realidad local

En torno a la demanda, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de paraná y propietario de un autoservicio de la zona sur de la ciudad, explicó a UNO que “no se está vendiendo nada para Navidad”, más allá de que “los productos tradicionales se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, sobre todo en segundas marcas”. Al respecto, precisó: “La sidra económica tiene una variación de un 20%. El pan dulce, más o menos igual que el año pasado. Hay budines que están al mismo precio que en 2024”.

En cuanto a los valores orientativos de algunos artículos, detalló que los budines cuestan en la actualidad entre 1.500 y 1.800 pesos, similar a lo que valían en 2024. El pan dulce que estaba a 2.200 pesos el año pasado, hoy se ofrece a 2.600 o 2.800 pesos. En tanto, una sidra económica pasó de costar 1.700 pesos a 2.600.

pan dulce El consumo de productos navideños no despega

Excepciones

Más allá de la canasta navideña clásica, las bebidas, la carne y las frutas sí registraron aumentos significativos que obligan a ajustar expectativas y presupuestos. En este sentido, Sarli advirtió que hay rubros que tuvieron incrementos marcados, como por ejemplo el de las bebidas alcohólicas: “Los vinos y sobre todo las sidras de primeras marcas aumentaron mucho: por ejemplo, una botella de sidra 1888 de 930 centímetros cúbicos está alrededor de 8.000 en comercios de cercanía”, afirmó, y sostuvo que en el caso de algunos vinos ya muestran subas superiores al 30% interanual.

En cuanto a las frutas, ya son una especie de lujo navideño: las tradicionales peras y manzanas, infaltables en postres y mesas dulces, encabezan los aumentos, y valen alrededor de 4.000 pesos el kilo. “Aumentaron una barbaridad. La fruta viene con subas del 30% desde hace un mes. La banana de Ecuador se fue a 3.500 el kilo”, dijo Sarli.

Ventas navideñas.jpg Las ventas navideñas no arrancan de una vez

La comparación con productos industrializados deja en evidencia el salto: “Una lata de cóctel te sale casi lo mismo que medio kilo de fruta.”

En el caso de la carne, se viene registrando un incremento sostenido: el valor promedio subió un 15% desde mediados de septiembre. Las estimaciones del sector anticipan que los precios continuarán en alza, sin que el comportamiento de las ventas logre revertir esta dinámica. Sobre este punto, Sarli anticipó que los valores para Navidad y Año Nuevo podrían ajustarse, aunque con cautela por la baja demanda, y estimó que el “asado premium” podría ubicarse cerca de 20.000 pesos el kilo. “Si suben más, la gente no compra. El consumo está muy bajo”, resumió.

También hizo referencia a lo que valdrá la comida ya elaborada, cuyo insumo básico es la carne: en su caso, para Año Nuevo preparará asado con cuero para Año Nuevo, con un valor que calcula alrededor de 30.000 pesos el kilo; y para Navidad piensa preparar arrollado de pollo, que estará cerca de 18.000 pesos el kilo, si no hay nuevos aumentos.

Cambio de hábitos en el consumo

Además de la caída del consumo por cuestiones económicas, Sarli observó que de cara a las Fiestas se da también un cambio cultural que influye en el mercado de fin de año: “Antes tenías un cuaderno lleno de encargues. Ahora nadie prevé nada. El 22 o 23 pasan, ven algo y lo compran. No se encarga con anticipación”, explicó.

Sólo algunos comercios que venden comidas preparadas mantienen el sistema de reservas, pero las compras planificadas de productos frescos casi desaparecieron.

Ventas Navidad Came.jpg

Competencia con plataformas chinas para armar el árbol navideño

A menos de 10 días del armado del arbolito, los precios en 2025 de este artículo y los accesorios para adornarlo muestran una dispersión histórica entre las aplicaciones de importación directa y las cadenas de retail del país. En plataformas como Shein pueden encontrarse opciones desde menos de 5.000 pesos, pinos clásicos a 11.032 pesos y opciones medianas que van de 13.610 a 20.287 pesos. Incluso los modelos grandes tope de gama alcanzan los 100.712 pesos, todavía muy por debajo del precio local, publicó El Territorio.

arbolito de navidad precios.jpg

En contraste, en las grandes cadenas argentinas se exhiben valores muy superiores para los artículos navideños: los arbolitos parten desde 48.996 pesos para medidas de 1,20 metros, mientras que la gama media, de 1,50 metros, ronda los 76.999 pesos. Los combos listos para armar, que incluyen árbol y decoración, llegan a 129.999, y las opciones premium, de 2,10 a 2,30 metros, escalan desde 118.996 hasta los 174.996 pesos.