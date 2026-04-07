Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

En el Día Mundial de la Salud se abre una oportunidad: usar la tecnología para fortalecer, y no debilitar, el vínculo entre médicos y pacientes.

Antes de ver al médico cada vez más personas consultan a sistemas de Inteligencia Artificial que sugieren causas y tratamientos. Esta nueva puerta de entrada al sistema de salud redefine roles, expectativas y desafíos para profesionales y pacientes. La importancia de tomar precauciones.

En el marco del Día Mundial de la Salud, los pacientes llegan al consultorio con estudios leídos, posibles diagnósticos y respuestas generadas por IA consolidando un cambio en la dinámica tradicional de la consulta médica en Argentina. El fenómeno surge del acceso masivo a modelos de lenguaje, digitalización de estudios y dispositivos personales que registran datos de salud, haciendo la consulta más compleja.

“Hoy observamos que el paciente ya procesó sus estudios con herramientas digitales antes de la consulta”, señala Leonardo Biolatto, doctor y Medical & Strategy Leader de IntraMed. “En algunos casos esa información es correcta, pero siempre hay que tomarla con cautela. Los médicos reciben pacientes con una primera hipótesis sobre su cuadro, y esto potencia el desafío de validar, corregir o contextualizar esa información con criterio clínico y evidencia científica”, completa.

Un estudio del Massachusetts Institute of Technology, realizado sobre 300 personas, mostró que los pacientes tienden a percibir como más confiables y completas las respuestas generadas por inteligencia artificial, incluso cuando contienen errores. Según el trabajo, uno de cada cuatro diagnósticos producidos por estos sistemas incluye información incorrecta o directamente inventada.

Durante años la búsqueda de información médica en Internet estuvo asociada a Google. Hoy ese hábito evolucionó hacia sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer consultas en lenguaje natural y obtener respuestas claras y contextualizadas que podrían reducir su incertidumbre. En un artículo publicado en diciembre de 2025, la revista médica española Urología Madrid define esta realidad con el concepto de “paciente aumentado”, quien llega a la consulta con información médica, interpretaciones clínicas o incluso estimaciones generadas por herramientas de inteligencia artificial, incorporando esos datos al diálogo con su médico.

Herramientas especializadas

El acceso ampliado a la información también tiene su contracara: cada vez más profesionales incorporan modelos de lenguaje especializados en salud para analizar estudios, resolver dudas clínicas o complementar decisiones en tiempo real. Sin embargo, este uso todavía tiene baja visibilidad mediática. “En este contexto, la clave está en elevar la alfabetización digital de pacientes y médicos para discernir información válida de la generada por la IA”, explica el doctor Biolatto.

El avance de la tecnología también expone zonas grises en las que emerge la privacidad de los datos. Si bien los profesionales ya utilizan herramientas diseñadas específicamente para el ámbito médico como OpenEvidence y Arcángel (con estándares más estrictos de seguridad, capacidad de analizar casos clínicos, consultar evidencia científica y tomar decisiones más rápido), es una realidad que otros tantos recurren a plataformas generalistas sin un marco claro.

ChatGPT Algunas personas descubren en la inteligencia artificial una forma de compañía o de expresión que no encuentran en su entorno Vanesa Erbes/ UNO

Desafíos éticos para los médicos

En ese sentido, el Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025 evidenció una brecha entre el uso personal y corporativo de la IA: mientras que 60% de las personas ya usa herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana, sólo el 43% de empresas la implementa y apenas un 6% lo hace de forma extendida.

Otro cambio relevante es la incorporación de inputs generados fuera del sistema de salud tradicional de la mano de la tecnología “wearable”. Relojes inteligentes y aplicaciones móviles registran información sobre sueño, actividad física, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y estrés, entre otros indicadores. Estos comienzan a integrarse en la consulta médica, ofreciendo una visión más completa del paciente. Aunque su uso clínico todavía está en desarrollo, esta coyuntura redefine la práctica médica, especialmente considerando que las ventas mundiales de dispositivos portátiles superaron los 200 millones de unidades el año pasado.

“Con el acceso a la información de salud cada vez más inmediato, la diferencia ya no está solo en obtener datos, sino en cómo interpretarlos y aplicarlos. La tecnología no reemplaza al médico, pero sí lo obliga a reubicarse dentro del proceso para profesionalizar su rol y reducir la incertidumbre del paciente con precisión científica”, concluye Biolatto.