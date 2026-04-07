Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Salud

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

En el Día Mundial de la Salud se abre una oportunidad: usar la tecnología para fortalecer, y no debilitar, el vínculo entre médicos y pacientes.

7 de abril 2026 · 13:36hs
Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Vanesa Erbes/ UNO

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Antes de ver al médico cada vez más personas consultan a sistemas de Inteligencia Artificial que sugieren causas y tratamientos. Esta nueva puerta de entrada al sistema de salud redefine roles, expectativas y desafíos para profesionales y pacientes. La importancia de tomar precauciones.

Día mundial de la salud

En el marco del Día Mundial de la Salud, los pacientes llegan al consultorio con estudios leídos, posibles diagnósticos y respuestas generadas por IA consolidando un cambio en la dinámica tradicional de la consulta médica en Argentina. El fenómeno surge del acceso masivo a modelos de lenguaje, digitalización de estudios y dispositivos personales que registran datos de salud, haciendo la consulta más compleja.

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

La falta de políticas públicas de Salud provoca una caída histórica en la vacunación y el regreso de enfermedades prevenibles

Salud: caída histórica en vacunación y regreso de enfermedades prevenibles

“Hoy observamos que el paciente ya procesó sus estudios con herramientas digitales antes de la consulta”, señala Leonardo Biolatto, doctor y Medical & Strategy Leader de IntraMed. “En algunos casos esa información es correcta, pero siempre hay que tomarla con cautela. Los médicos reciben pacientes con una primera hipótesis sobre su cuadro, y esto potencia el desafío de validar, corregir o contextualizar esa información con criterio clínico y evidencia científica”, completa.

LEER MÁS: Salud mental: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el alcance de ORI

Un estudio del Massachusetts Institute of Technology, realizado sobre 300 personas, mostró que los pacientes tienden a percibir como más confiables y completas las respuestas generadas por inteligencia artificial, incluso cuando contienen errores. Según el trabajo, uno de cada cuatro diagnósticos producidos por estos sistemas incluye información incorrecta o directamente inventada.

Durante años la búsqueda de información médica en Internet estuvo asociada a Google. Hoy ese hábito evolucionó hacia sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer consultas en lenguaje natural y obtener respuestas claras y contextualizadas que podrían reducir su incertidumbre. En un artículo publicado en diciembre de 2025, la revista médica española Urología Madrid define esta realidad con el concepto de “paciente aumentado”, quien llega a la consulta con información médica, interpretaciones clínicas o incluso estimaciones generadas por herramientas de inteligencia artificial, incorporando esos datos al diálogo con su médico.

Herramientas especializadas

El acceso ampliado a la información también tiene su contracara: cada vez más profesionales incorporan modelos de lenguaje especializados en salud para analizar estudios, resolver dudas clínicas o complementar decisiones en tiempo real. Sin embargo, este uso todavía tiene baja visibilidad mediática. “En este contexto, la clave está en elevar la alfabetización digital de pacientes y médicos para discernir información válida de la generada por la IA”, explica el doctor Biolatto.

El avance de la tecnología también expone zonas grises en las que emerge la privacidad de los datos. Si bien los profesionales ya utilizan herramientas diseñadas específicamente para el ámbito médico como OpenEvidence y Arcángel (con estándares más estrictos de seguridad, capacidad de analizar casos clínicos, consultar evidencia científica y tomar decisiones más rápido), es una realidad que otros tantos recurren a plataformas generalistas sin un marco claro.

LEER MÁS: Grupo Esperanza Solidaria: la red que crece en Paraná y acompaña a quienes más lo necesitan

ChatGPT
Algunas personas descubren en la inteligencia artificial una forma de compañía o de expresión que no encuentran en su entorno

Algunas personas descubren en la inteligencia artificial una forma de compañía o de expresión que no encuentran en su entorno

Desafíos éticos para los médicos

En ese sentido, el Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025 evidenció una brecha entre el uso personal y corporativo de la IA: mientras que 60% de las personas ya usa herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana, sólo el 43% de empresas la implementa y apenas un 6% lo hace de forma extendida.

Otro cambio relevante es la incorporación de inputs generados fuera del sistema de salud tradicional de la mano de la tecnología “wearable”. Relojes inteligentes y aplicaciones móviles registran información sobre sueño, actividad física, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y estrés, entre otros indicadores. Estos comienzan a integrarse en la consulta médica, ofreciendo una visión más completa del paciente. Aunque su uso clínico todavía está en desarrollo, esta coyuntura redefine la práctica médica, especialmente considerando que las ventas mundiales de dispositivos portátiles superaron los 200 millones de unidades el año pasado.

“Con el acceso a la información de salud cada vez más inmediato, la diferencia ya no está solo en obtener datos, sino en cómo interpretarlos y aplicarlos. La tecnología no reemplaza al médico, pero sí lo obliga a reubicarse dentro del proceso para profesionalizar su rol y reducir la incertidumbre del paciente con precisión científica”, concluye Biolatto.

Salud Inteligencia artificial médicos
Noticias relacionadas
Salud adquirió una nueva torre de laparoscopía para el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Proyecto busca que el doctor Daniel Blanzaco informe sobre las políticas de prevención, estadísticas y ejecución presupuestaria para salud mental en Entre Ríos

Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

El Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria con una inversión total de $79.928.271 

Salud incorporó ecógrafos en tres hospitales de Entre Ríos

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Ver comentarios

Lo último

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Ultimo Momento
Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Con dos entrerrianas, Los Pumas 7 y Las Yaguaretés tienen planteles confirmados

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Policiales
Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Ovación
Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

La provincia
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

Dejanos tu comentario