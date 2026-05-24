El horóscopo para este domingo 24 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Te angustiarás por interpretar mal algo que te dicen en tu trabajo. Aprende a no tomarte las cosas tan a pecho.

El horóscopo para este viernes 22 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

Salud: Momento de reconciliarte con tu poder de decisión. Elimina de tu mente las creencias limitadas que no te permiten avanzar hacia donde tú quieres.

Amor: Luego de un período de conflictos te pondrás de acuerdo con tu pareja. Si van en la misma dirección avanzarán más rápido.

Dinero: Presta atención en tu trabajo, sacando a relucir tu capacidad, tu constancia y tu versatilidad. Esta actitud será bien vista.

Tauro

Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.

Salud: Atraviesas por un período de confusión e indecisión. Bucea en tu interior, allí encontrarás las respuestas que necesitas para seguir.

Amor: Una gran carga erótica dominará a tu relación de pareja. Hay mucha química entre ustedes y les resulta difícil contenerla.

Dinero: No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento, pero seguro estás llegando a la meta, no te apresures.

Géminis

Dedicarás tiempo a tareas creativas y culturales. No le prestes atención a lo que un amigo te diga sobre una situación de trabajo.

Salud: Tienes tendencia a hacer cosas demasiado rápido, necesitas tomarte tu tiempo para concentrarte en el trabajo y duplicar el control de los errores.

Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones.

Dinero: El deseo de progresar es fuerte hoy, puedes lograrlo si piensas seriamente en lo que quieres y visualizas una situación mejor.

Cáncer

Tus amigos serán un buen sostén e incluso te harán recapacitar cuando estés a punto de cometer errores. Cuídalos.

Salud: Solo la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.

Amor: Tu emotividad te abre puertas, y te sientes bien con la persona con quien compartes tu vida y todos tus proyectos y sueños.

Dinero: Puedes posponer el trabajo pesado para más adelante, lo que has hecho hasta hoy te permitirá actuar con éxito más adelante.

Leo

Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

Salud: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.

Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades.

Dinero: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional.

Virgo

La jornada se presenta larga y complicada. Deberás realizar un gran esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente.

Salud: Lo importante para este período es que no te involucres en más actividades de las que puedes cumplir. Organiza mejor tu tiempo.

Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás tu media naranja.

Dinero: El fruto de tu esfuerzo y constancia es lo único que te permitirá comprar lo que deseas y no privarte de nada. Disfrútalo.

Libra

Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.

Salud: Si tu vitalidad está más baja, necesitas más descanso de lo habitual. Es recomendable hacer ejercicios que trabajen la postura corporal y la columna.

Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente.

Dinero: Debes estar alerta porque pueden aprovecharse de cualquier distracción, por mínima que sea, para desplazarte en tu trabajo.

Escorpio

Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.

Salud: El exceso de ansiedad y estrés pueden desembocar en problemas digestivos severos, recurre a masajes terapéuticos o terapias florales.

Amor: Esta es una etapa para conocerse y profundizar. Comparte gratos momentos con tu pareja, sin prisas. Exploren su sensualidad.

Dinero: Carrera, dinero y empeños creativos se ven favorecidos. Tus proyectos avanzarán y recibirás sinceros elogios.

Sagitario

Llegarán condiciones que pondrán la situación más estable y optimista. Mientras, hay que tener cuidado con proyectos utópicos.

Salud: Si no has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside en ti.

Amor: Buena piel, en especial entre quienes inician un romance. Los que están de novios vivirán escenas de alto voltaje emocional.

Dinero: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros.

Capricornio

Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades, solo es cuestión de analizarlas y decidir.

Salud: Es imprescindible que te pongas en contacto con tu parte espiritual, con temas más trascendentes que te llenen el alma.

Amor: Una propuesta indecente. Alguien que no podrá resistirse a tus encantos, te confesará sus más íntimas fantasías de amor.

Dinero: Algunas fricciones atentan contra tus finanzas y agregan una carga innecesaria. Responde a las complicaciones con humor.

Acuario

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

Salud: Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.

Amor: Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde.

Dinero: Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos.

Piscis

Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate.

Salud: Dedica la jornada entera a la alegría compartida entre amigos. Tu familia y las personas que realmente te quieren, disfrutarán de verte feliz.

Amor: Estarás algo irritable con tu pareja. No es momento de hablar de cuestiones delicadas porque terminarán peleándose.

Dinero: Fuertes inversiones se traducirán en importantes beneficios. Los cambios que realices, hazlos sin precipitación.