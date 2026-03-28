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Salud mental: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el alcance de ORI

El Gobierno de Entre Ríos aclaró el alcance de ORI, la nueva herramienta del Ministerio de Salud, y ratifica su enfoque complementario en salud mental.

28 de marzo 2026 · 19:06hs
El Gobierno de Entre Ríos aclaró el alcance de ORI

El Gobierno de Entre Ríos aclaró el alcance de ORI, la nueva herramienta de salud mental. 

Frente a las repercusiones generadas tras la presentación de ORI, el Gobierno de Entre Ríos considera oportuno realizar una serie de aclaraciones respecto a su finalidad, alcance y lugar dentro de la estrategia integral de salud mental que se lleva adelante en la provincia.

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Las explicaciones del Gobierno de Entre Ríos

ORI es una herramienta desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

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Su creación responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de orientación temprana ante situaciones que afectan a las adolescencias.

En un contexto donde la salud mental representa un desafío creciente a nivel global, nacional y provincial, el Gobierno reafirma que las respuestas deben ser múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo. En ese marco, ORI se integra como un recurso adicional dentro de un conjunto más amplio de políticas públicas, sin pretender centralidad ni exclusividad.

Orientación para quienes acompañan

Es importante subrayar que ORI no constituye un dispositivo de atención directa ni está destinada a reemplazar la tarea de profesionales de la salud mental, instituciones educativas o redes comunitarias. Se trata de una herramienta de orientación pensada específicamente para madres, padres, tutores, docentes y equipos escolares.

Su objetivo es brindar acompañamiento inicial, facilitar la identificación de señales de alerta y ofrecer pautas claras sobre cómo actuar y a qué dispositivos recurrir. No realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, y en todos los casos promueve la consulta con profesionales y servicios especializados.

Un desarrollo con base técnica e institucional

La herramienta fue desarrollada a partir de un trabajo transdisciplinario iniciado en 2025, con la participación de equipos técnicos y profesionales de distintas áreas del Estado provincial. Su diseño se sustenta en protocolos, marcos normativos y criterios institucionales vinculados al abordaje de situaciones complejas en adolescencias.

Asimismo, su validación previa a la implementación incluyó instancias de revisión por parte de especialistas, lo que garantiza un enfoque responsable y alineado con las políticas públicas vigentes.

ORI fue concebida para interactuar exclusivamente con adultos responsables de tareas de cuidado. Esta definición responde a la necesidad de fortalecer la toma de decisiones informadas por parte de quienes acompañan, evitando sustituir vínculos humanos o intervenciones profesionales.

Articulación con los dispositivos de atención

El Gobierno provincial enfatiza que ORI no reemplaza los canales de atención existentes. En situaciones de urgencia o riesgo, la herramienta orienta de manera explícita hacia los servicios correspondientes, como la Línea 135, garantizando el acceso a atención profesional inmediata.

De este modo, ORI se inscribe en una lógica de complementariedad, aportando a la detección temprana y a la adecuada derivación dentro del sistema de cuidado.

Compromiso con la mejora y el diálogo

Desde el Gobierno de Entre Ríos se destaca que ORI es una iniciativa en desarrollo, abierta a la mejora continua a partir de la experiencia de uso y de los aportes de la comunidad profesional e institucional.

En este sentido, se manifiesta la voluntad de promover espacios de diálogo con colegios profesionales, universidades, equipos especializados y organizaciones vinculadas a la temática, con el fin de enriquecer la herramienta y fortalecer las políticas públicas de salud mental.

La complejidad de la salud mental en las adolescencias exige respuestas responsables, integrales y sostenidas. ORI se inscribe en ese camino como un recurso de orientación temprana que busca acompañar a quienes cuidan, siempre en articulación con el trabajo profesional y la presencia activa del Estado en el territorio.

Salud mental Gobierno de Entre Ríos ORI
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