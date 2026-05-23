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El Gobierno formalizó la salida de la Argentina de la OMS

El ministro de Salud, Mario Lugones, ratificó la medida y aclaró que se mantendrá el vínculo con la OPS para la compra de vacunas.

23 de mayo 2026 · 14:04hs
El Gobierno formalizó la salida de la Argentina de la OMS

El Gobierno nacional anunció de manera oficial la salida formal de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó la medida inédita bajo el argumento de que el país "recupera soberanía sanitaria", en una decisión que alinea la política exterior nacional con la de la administración estadounidense de Donald Trump, pero que despierta severos cuestionamientos internos en medio de denuncias por el deterioro del sistema sanitario público.

OMS fuera Argentina

"Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían", expresó Lugones a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

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El anuncio de la cartera sanitaria se da en un escenario de alta conflictividad social y en la misma semana en que se llevó a cabo la Marcha Federal por la Salud Pública, una movilización que congregó a más de 60.000 personas en rechazo a los recortes presupuestarios del Poder Ejecutivo, la pérdida de entre un 34% y un 40% en los salarios docentes universitarios y las denuncias por la suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos.

Al defender la desvinculación del organismo internacional, el ministro hizo hincapié en el impacto de las políticas aplicadas durante la crisis del Covid-19. "La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país", señaló Lugones, quien apuntó contra la gestión anterior por haberse sometido "sin cuestionamientos" a cuarentenas prolongadas que "pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos y los pacientes que no recibieron atención oportuna".

El ámbito de la cooperación

Pese a la ruptura con la agencia de Naciones Unidas, el titular de Salud buscó llevar tranquilidad respecto al abastecimiento de insumos esenciales y aclaró el ámbito en el que se moverá el país a partir de ahora. "Mantenemos la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico", explicó, y enfatizó: "Gracias a la relación con la OPS, los argentinos van a contar con las vacunas y medicamentos".

En ese sentido, Lugones remarcó que la Argentina no abandonará la cooperación sanitaria internacional, pero advirtió que la administración de La Libertad Avanza redefinirá los términos de esos vínculos, citando como ejemplo de autonomía la labor técnica realizada ante el brote de hantavirus. "Establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente. Decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero", concluyó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, respaldó la medida y afirmó que "representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina".__IP__

Una OMS golpeada por la salida de EE. UU.

La decisión argentina se inscribe en un complejo tablero geopolítico global. El pasado 22 de enero, Estados Unidos efectivizó su salida de la OMS por instrucción de Donald Trump, lo que desató una profunda crisis presupuestaria en el organismo, dado que Washington era su principal aportante histórico, cubriendo cerca del 18% del presupuesto global.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó recientemente su expectativa de que la potencia del norte "recapacite y se reincorpore". Sin embargo, especialistas como Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, advirtieron que la medida de Trump avanza de facto pese a las objeciones legales en su propio país. Como consecuencia de este desfinanciamiento, se prevé que la OMS deba reducir a la mitad su equipo directivo, recortar proyectos a nivel mundial y prescindir de una cuarta parte de su personal hacia mediados de este año.

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