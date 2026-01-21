"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Una pareja de San Benito lleva más de un mes de angustia y por eso realiza un pedido solidario . Alfredo Godoy tuvo una emergencia médica el 12 de diciembre y desde entonces requiere un tubo de oxigeno. Sin embargo, el problema radica en que sorpresivamente lo dieron de baja de la obra social PAMI, por un error de Anses.

Alfredo, un jefe de familia de 72 años, sufrió un derrame pleural que derivó en complicaciones que requieren oxigeno. Estuvo casi un mes internado en el hospital de la Baxada y actualmente se encuentra en su hogar. Griselda Acosta, su esposa, tuvo que vivir momentos angustiantes ya que su obra social no respondió debidamente.

Una lucha a pulmón

Alfredo es afiliado de PAMI. Pero cuando lo internaron el 12 de diciembre en el hospital de la Baxada, no tenía cobertura según la obra social. "En el pulmón derecho le encuentran una enfermedad crónica, un derrame pleural que derivó en complicaciones. Desde ese día está con oxigeno para poder respirar bien", precisó a UNO su esposa. En ese sentido, la vecina de San Benito tuvo que alquilar tubos de oxígeno que pagan mensualmente ya que PAMI no se está haciendo cargo.

Griselda no solo se encuentra con trabas frente a una situación difícil de salud con su esposo, sino que también debe hacerse cargo de los trámites y reclamos correspondientes para dar de alta a su compañero de vida en PAMI: "Fui recién el martes porque mi marido no puede quedarse solo. Soy la única que lo cuida". Ella debe dedicar el 100% de su tiempo a Alfredo y cuando esto no es posible, debe pagar un cuidador. Además, él puede caminar y por eso habían solicitado a la comunidad ayuda para poder acceder a una mochila con oxígeno.

La pareja se dedicaba a la carpintería y vidriería para subsistir. "La situación económica es tremenda, como todos ya saben, así que estamos complicados. Teníamos un taller donde hacíamos muebles, tablones, sillones, espejos". Ahora, tienen una feria de ropa en su hogar. "Solo tenemos el ingreso de Alfredo, que es una jubilación mínima, con la que pagamos el aparato concentrador de oxígeno". El próximo 5 de febrero tendrán un nuevo diagnóstico desde Buenos Aires para saber cómo continuarán con el tratamiento.

Actualmente Griselda busca trabajo para poder pagar al cuidador de Alfredo y subsistir en su día a día. Para colaborar con la familia comunicarse al 343-4804167 o al Alias: griselda.801.mp