Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Pedido Solidario

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Una pareja de San Benito realiza un pedido solidario para poder subsistir. Reclaman la ayuda de PAMI.

21 de enero 2026 · 19:57hs
Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno

Gerónimo Flores

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Una pareja de San Benito lleva más de un mes de angustia y por eso realiza un pedido solidario. Alfredo Godoy tuvo una emergencia médica el 12 de diciembre y desde entonces requiere un tubo de oxigeno. Sin embargo, el problema radica en que sorpresivamente lo dieron de baja de la obra social PAMI, por un error de Anses.

Alfredo, un jefe de familia de 72 años, sufrió un derrame pleural que derivó en complicaciones que requieren oxigeno. Estuvo casi un mes internado en el hospital de la Baxada y actualmente se encuentra en su hogar. Griselda Acosta, su esposa, tuvo que vivir momentos angustiantes ya que su obra social no respondió debidamente.

El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, anunció quite de beneficios a familias con motos que generen ruidos molestos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Horóscopo

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Una lucha a pulmón

Alfredo es afiliado de PAMI. Pero cuando lo internaron el 12 de diciembre en el hospital de la Baxada, no tenía cobertura según la obra social. "En el pulmón derecho le encuentran una enfermedad crónica, un derrame pleural que derivó en complicaciones. Desde ese día está con oxigeno para poder respirar bien", precisó a UNO su esposa. En ese sentido, la vecina de San Benito tuvo que alquilar tubos de oxígeno que pagan mensualmente ya que PAMI no se está haciendo cargo.

Embed

Griselda no solo se encuentra con trabas frente a una situación difícil de salud con su esposo, sino que también debe hacerse cargo de los trámites y reclamos correspondientes para dar de alta a su compañero de vida en PAMI: "Fui recién el martes porque mi marido no puede quedarse solo. Soy la única que lo cuida". Ella debe dedicar el 100% de su tiempo a Alfredo y cuando esto no es posible, debe pagar un cuidador. Además, él puede caminar y por eso habían solicitado a la comunidad ayuda para poder acceder a una mochila con oxígeno.

LEER MÁS: Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

La pareja se dedicaba a la carpintería y vidriería para subsistir. "La situación económica es tremenda, como todos ya saben, así que estamos complicados. Teníamos un taller donde hacíamos muebles, tablones, sillones, espejos". Ahora, tienen una feria de ropa en su hogar. "Solo tenemos el ingreso de Alfredo, que es una jubilación mínima, con la que pagamos el aparato concentrador de oxígeno". El próximo 5 de febrero tendrán un nuevo diagnóstico desde Buenos Aires para saber cómo continuarán con el tratamiento.

Actualmente Griselda busca trabajo para poder pagar al cuidador de Alfredo y subsistir en su día a día. Para colaborar con la familia comunicarse al 343-4804167 o al Alias: griselda.801.mp

Pedido Solidario San Benito PAMI San Benito
Noticias relacionadas
El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza para usar la IA en su trabajo

El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza para usar la IA en su trabajo

La falta de políticas públicas de prevención y educación como la ESI agravan la situación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Sífilis: sigue aumentando el número de casos en Argentina

san martin de los andes: 54% de la tierra ya no es argentina

San Martín de los Andes: 54% de la tierra ya no es argentina

horoscopo del martes 20 de enero de 2026

Horóscopo del martes 20 de enero de 2026

Ver comentarios

Lo último

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Ultimo Momento
La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Policiales
El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Ovación
La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

La provincia
Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Dejanos tu comentario