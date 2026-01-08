Uno Entre Rios | La Provincia | ladrillería

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Julio Alegre trabaja en los hornos de una ladrillería de Paraná. Hace unas semanas se sometió a una cirugía que le impide trabajar.

8 de enero 2026 · 07:22hs
Julio Alegre trabaja en los hornos de una ladrillería desde los 10 años. Gracias a la ayuda de la comunidad pudo someterse a una cirugía que necesitaba a raíz de tantos años de trabajo. Hoy pide colaboración para poder sustentar a su familia ya que no puede trabajar.

ladrillero julio alegre

El único sustento para la familia

Hace 35 años que se dedica al trabajo en hornos de ladrillería en calle Miguel David y Pedro Martinez, en inmediaciones del a Base Aérea Argentina. Es uno de los referentes del área pero actualmente está en un proceso de recuperación tras una operación que necesitó ya que sufría de hernias y dolores en la espalda. “Hace cinco años que venía luchando para que me operen, y gracias a ustedes, al diario y a los medios de comunicación, pude hacerla”, comentó a UNO agradecido.

La ladrillería es mi locura. Siempre fue mi pasión. Soy uno de la vieja escuela, el último que queda”, contó “el ruso” y agregó que sus tres hijas (19, 15 y 10) quieren seguir sus pasos, pero él espera que puedan formarse y estudiar así no tienen que recurrir a un trabajo pesado para subsistir. Actualmente, su esposa trabaja en el cuidado de personas mayores y ese es el único ingreso con el que cuenta la familia.

En ese sentido, hizo hincapié en que no recibió ayuda del área política en ningún momento: “Aunque me conocen todos, se olvidaron de nosotros. Hice mucho por mis compañeros pero me duele que no tenga apoyo de los políticos”, dijo. Además tuvo una persona trabajando en su ladrillería durante este tiempo por lo cuál debe pagarle. Por eso, la familia Alegre pide la colaboración de la comunidad, tanto acercándose con cualquier ayuda a su domicilio como por transferencia al alias: CLIMA.LENTE.MIEL a nombre de María Silva.

Su acercamiento con el Papa

En 2017 Alegre estuvo en el centro de la escena luego de que le enviara un ladrillo hecho por él al Papa Francisco, quien bendijo el material. En aquella oportunidad, Julio, trabajador de la Cooperativa Ladrillera de Entre Ríos, estuvo en Buenos Aires y les entregó el bloque de arcilla cocida a Enrique Palmeiro y Guido Savall, integrantes del Movimiento Misioneros de Francisco y Scholas Ocurrentes, quienes viajaron a Roma y visitaron el Vaticano en representación de la Cooperativa Ladrillera y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra). Allí tuvieron un encuentro con el Sumo Pontífice quien les bendijo el ladrillo elaborado por Julio Alegre.

