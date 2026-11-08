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Este domingo se conmemora el Día Nacional de la Cultura Afroargentina

El día se eligió para conmemorar a la comunidad afro a través de la figura de María Remedios del Valle quien falleció un 8 de noviembre de 1847.

8 de noviembre 2026 · 16:34hs
Este domingo se conmemora el Día Nacional de la Cultura Afroargentina

Este domingo se conmemora el Día Nacional de la Cultura Afroargentina

El 8 de noviembre es el Día Nacional de la Cultura Afroargentina, que busca recordar los aportes de los afrodecendientes a la historia y a la cultura nacional. Desde la Diáspora Africana de la Argentina extienden las actividades y los espacios de reflexión a lo largo de todo el mes de noviembre.

Los primeros africanos fueron traídos al territorio de lo que sería Argentina como esclavos, herramientas de trabajo, sin reconocerles su cultura, linaje o religión. Algo que se ha perpetuado en la construcción de la historia nacional con su invisibilización.

La fecha fue elegida en homenaje a María Remedios del Valle, fallecida un 8 de noviembre de 1847, heroína del Ejército del Norte durante la Guerra de la Independencia, y nombrada capitana por Manuel Belgrano.

María Remedios del Valle es representante de cómo aquellos que fueron traídos como esclavos, se identificaron con la naciente Argentina y su lucha por la independencia.

Día Nacional de la Cultura Afroargentina

El día se eligió para conmemorar a María Remedios del Valle quien falleció un 8 de noviembre de 1847. María Remedios era una mujer esclavizada que en tiempos de la revolución y la guerra se había destacó sirviendo con arrojo y colaborando con el Ejército del Norte junto a su familia.

En ese contexto, el mismo Belgrano la habría designado capitana pero ese cargo no fue reconocido al terminar la guerra. Entre los años 1826-1828 presentó una demanda para cobrar una pensión y la Sala de Representantes de Buenos Aires llevó adelante una indagación para otorgarle un reconocimiento y una pensión,

Más allá de la historia personal de María Remedios me parece que es interesante ella como símbolo ya que permite iluminar distintos aspectos de la vida de los afroargentinos y construir memoria en torno a diferentes cuestiones.

Por un lado, pensar que esa fuerte participación de afroargentinos en las guerras de independencia no fue sólo masculina, sino también femenina, y María Remedios no fue la única que cumplió este tipo de tareas en la guerra, sino que hubo muchas mujeres que tuvieron un rol protagónico en ese espacio.

Por otro lado, esta fecha también sirve para reflexionar sobre las formas de memoria en torno a la presencia africana en Argentina. Si hay alguna mención en las fiestas escolares, por ejemplo, es como vendedores ambulantes, o se liga a su rol de mártires de la patria.

No es que no tuvieron un rol clave en las guerras, todo lo contrario. Fue así y desde muy temprano en la historia ello fue un motivo de orgullo para la comunidad afroargentina y un aporte celebrado por las élites.

afro cultura Comunidad Afroargentina Afroargentinos
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