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Capilla Carlo Acutis: "Este santuario será un faro para los jóvenes del mundo"

Impulsan una campaña nacional para finalizar la obra que se levanta en Mendoza para homenajear al "influencer de Dios", Carlo Acutis.

6 de junio 2026 · 17:45hs
Capilla Carlo Acutis: Este santuario será un faro para los jóvenes del mundo

Capilla Carlo Acutis: "Este santuario será un faro para los jóvenes del mundo"

La construcción del primer santuario del mundo dedicado a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “influencer de Dios”, volvió a tomar impulso gracias a una campaña de socios fundadores que busca sumar miles de colaboradores de todo el país.

El proyecto se desarrolla en Chacras de Coria, Mendoza, y tiene como uno de sus principales impulsores a Carlos Bajach, quien mantiene contacto directo con el Vaticano y trabaja desde hace años en esta iniciativa que apunta a convertir el lugar en un punto de referencia para peregrinos de todo el mundo.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el impulsor destacó la importancia de esta obra para la comunidad religiosa. “Creemos que este santuario fue elegido por el propio Carlo. Todo se fue dando de una manera increíble para que Mendoza sea la sede de este lugar que será de peregrinación mundial”, expresó Bajach durante la entrevista.

La obra comenzó a gestarse en 2021, tras la donación del terreno exclusivamente para ello. Actualmente ya cuenta con más de 600 metros cuadrados construidos, incluyendo espacios interactivos especialmente pensados para los jóvenes. Allí también se prevé albergar reliquias de Carlo Acutis que serán enviadas por su madre, Antonia Salzano.

Sin embargo, las tareas debieron detenerse durante cincuenta días para reorganizar el financiamiento del proyecto. A partir de esa pausa surgió una campaña nacional que invita a personas de todo el país a realizar aportes mensuales.

“El objetivo es llegar a entre ocho mil y diez mil suscriptores que colaboren con unos diez mil pesos por mes. Cada uno puede poner su granito de arena y formar parte de algo único”, señaló. Es así que los fieles pueden ingresar a la página web donar.capillacarloacutis.com/ para poder realizar una donación única o mensual y apoyar la causa.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis fue beatificado en Asís, Italia, el 10 de octubre de 2020. Posteriormente, fue canonizado (proclamado santo) por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 7 de septiembre de 2025, convirtiéndose en el primer santo millennial.

Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo Acutis mostró desde muy pequeño una profunda espiritualidad. A los cinco años impulsó a sus propios padres a reencontrarse con la fe y, poco después, comenzó a asistir diariamente a misa.

Apasionado por la informática, desarrolló una página web para documentar milagros eucarísticos de todo el mundo, convirtiéndose en un pionero de la evangelización digital. “Con apenas 11 años utilizó internet para acercar a los jóvenes a Cristo. Por eso hoy se lo conoce como el santo de internet o el influencer de Dios”, explicó Bajach.

La vida de Carlo fue breve. En 2006, cuando tenía apenas 15 años, una leucemia fulminante terminó con su vida en cuestión de días. Sin embargo, su testimonio de fe y los favores atribuidos a su intercesión impulsaron rápidamente su proceso de canonización.

Santuario de jóvenes

El futuro santuario se levantará sobre la calle Viamonte, una de las arterias principales de Chacras de Coria, en un entorno rodeado de bodegas y paisajes característicos de Mendoza. Según Bajach, el proyecto no será solamente una iglesia, sino también un espacio de encuentro y formación para las nuevas generaciones. “La madre de Carlo nos dijo que este santuario será un faro de luz para los jóvenes del mundo y que de allí surgirán muchos santos”, recordó en diálogo con UNO.

Los organizadores estiman que la inauguración podría concretarse entre fines de 2027 y el primer semestre de 2028. Para entonces esperan contar con la presencia de Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, quien se ha convertido en una de las principales difusoras de su legado.

Mientras tanto, la campaña continúa abierta para quienes deseen colaborar con una obra que promete convertirse en un símbolo de la fe católica contemporánea al joven que transformó internet en una herramienta de evangelización.

Carlo Acutis Capilla Obra
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