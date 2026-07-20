Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 20 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 20 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026

Horóscopo del viernes 17 de julio de 2026

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. Su dinero necesita una inversión. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar de un ascenso. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuenta con el apoyo decidido de sus seres queridos. Hoy su economía no mejorará. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Su dentadura le provocará algún problema.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Jornada de gran actividad laboral. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Pocas novedades en el plano laboral. Si tiene los nervios a flor de piel, tome tila.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Laboralmente, le darán nuevas responsabilidades. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No debe confundir la amistad con el amor. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Ningún motivo de preocupación por su salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Tendrá algún problema con el cajero automático. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Puede producirse un bloqueo afectivo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. El contacto con la naturaleza le animará.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Mejora su economía. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Aparece un problema leve con las articulaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Tendrá nuevas tareas laborales. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.