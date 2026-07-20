Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

El Día del Amigo se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo

El Día del Amigo se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo

El Día del Amigo en Argentina, celebrado cada 20 de julio, es una fecha dedicada a honrar y fortalecer los lazos de amistad. En este día, las personas se reúnen y comparten momentos especiales con sus amigos más cercanos, ya sea mediante encuentros, llamadas telefónicas o mensajes, reflejando la importancia de estos vínculos en su vida cotidiana. La celebración se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo.

El 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Argentina para conmemorar la llegada del ser humano a la Luna en 1969. La iniciativa fue del argentino Enrique Ernesto Febbraro, quien consideró que este hito representaba un símbolo de unión entre la humanidad. Febbraro envió cartas a diversos países proponiendo establecer esta fecha como el Día del Amigo.

Febbraro vio el alunizaje como una oportunidad para reflexionar sobre la hermandad y la solidaridad global. En sus misivas, argumentaba que la llegada a la Luna había unido a millones de personas en todo el mundo, quienes siguieron el evento con entusiasmo y esperanza. Su propuesta encontró eco y fue adoptada oficialmente en Argentina.

Desde entonces, en Argentina el 20 de julio se festeja como un día especial para valorar y fortalecer los lazos de amistad. Las personas suelen organizar encuentros y celebraciones para compartir momentos con amigos, reafirmando así la importancia de estas relaciones en la vida cotidiana.

¿Cuándo se celebra el Día del Amigo en otros países de la región?

Paraguay

En Paraguay, el Día del Amigo se celebra el 30 de julio. Esta fecha fue adoptada en honor al nacimiento del escritor y poeta paraguayo Enrique Marquina, como una manera de rendir tributo a su legado y de destacar la importancia de la amistad en la cultura local.

Colombia

En Colombia, el Día del Amigo se celebra el segundo sábado de marzo. Esta fecha fue adoptada inicialmente por ciertos grupos y campañas comerciales para promover la amistad y los valores asociados, aprovechando un momento del año sin otras festividades importantes.

Bolivia

En Bolivia, el Día del Amigo se celebra el 23 de julio. Esta fecha fue establecida para destacar la importancia de la amistad y promover los valores de solidaridad y compañerismo entre las personas.

Perú

En Perú, el Día del Amigo se celebra el primer sábado de julio. Esta fecha fue adoptada para promover la amistad y los valores de compañerismo y solidaridad entre las personas.

¿Qué pasó el 20 de julio de 1969?

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin del Apolo 11 se convirtieron en los primeros seres humanos en aterrizar y caminar sobre la Luna. Armstrong descendió del módulo lunar Eagle y pronunció la famosa frase: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Aldrin se unió a él poco después, y ambos pasaron más de dos horas en la superficie lunar realizando experimentos y recolectando muestras.

La llegada del hombre a la luna inspiró a instaurar el Día del Amigo

Este acontecimiento fue seguido por millones de personas en todo el mundo a través de la televisión, marcando un hito en la historia de la exploración espacial. La misión Apolo 11, liderada por la NASA, demostró la capacidad tecnológica y la determinación humana, simbolizando un momento de unidad global durante la era de la carrera espacial.