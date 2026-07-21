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Intenso movimiento en el Aeropuerto de Paraná

El Aeropuerto de Paraná vivió una jornada atípica con un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas y un chárter de Andes que llevó estudiantes a Bariloche.

21 de julio 2026 · 21:58hs
Hubo un ntenso movimiento en el Aeropuerto de Paraná con dos vuelos en simultáneo. 

Hubo un ntenso movimiento en el Aeropuerto de Paraná con dos vuelos en simultáneo. 

La terminal del Aeropuerto General Justo José de Urquiza de Paraná registró una jornada atípica y de intenso movimiento operativo. La coincidencia de dos vuelos en simultáneo le devolvió a la plataforma local un marco de despliegue y emoción que no pasó desapercibido entre los pasajeros y el aeroportuario personal.

LEER MÁS: Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

La actividad en el Aeropuerto de Paraná

En pista coincidieron dos aviones de envergadura: por un lado, el vuelo comercial habitual de Aerolíneas Argentinas , operado con un Embraer 190; por el otro, un vuelo chárter de la empresa Andes Líneas Aéreas , a bordo de un imponente Boeing 737-800.

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La postal más emotiva de la jornada la protagonizaron 182 estudiantes que embarcaron en el vuelo especial con destino directo a San Carlos de Bariloche. Entre las distintas delegaciones se destacó el grupo de alumnos de la Escuela EduPro de Paraná, quienes le aportaron color, cánticos y el entusiasmo característico a la sala de embarque antes de emprender su esperado viaje de egresados.

Este tipo de coordinaciones simultáneas implica un trabajo de precisión operativa por parte de toda la comunidad aeroportuaria de la capital provincial, orientada a garantizar tanto los estándares de seguridad como la fluidez en la atención de los contingentes y del resto de los pasajeros que eligen despegar desde la terminal local.

Movimiento Aeropuerto de Paraná
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