Aconcagua: el mejor cohete del mundo

Estudiantes de Argentina compitieron y ganaron el mundial de cohetería de alta potencia , celebrado en Estados Unidos , a la par de las universidades técnicas más prestigiosas: Cornell , Texas A&M , U. Sapienza , U. Sydney .

El equipo de cohetería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires se coronó campeón en la categoría "Fabricación y diseño" , siendo el único equipo del mundo en obtener puntaje perfecto en la categoría. "Es un cohete manufacturado por estudiantes. Somos un equipo de más o menos cincuenta personas que lleva el proyecto hace cuatro años ", señaló a Cadena 3 Martina Parera , integrante del equipo.

Es la primera vez que se hace un cohete con la idea de "llegar a los 30 mil pies que es la altura a la que va un avión". "El resultado de esto es que el equipo hizo el primer cohete universitario supersónico argentino", destacó. Este proyecto no solo representa un avance técnico, sino que también ofrece aportes en investigación y desarrollo de materiales.

El cohete Aconcagua pesa cerca de 35 kilos y mide 3 metros de altura. Para su traslado a Estados Unidos, el equipo se enfrentó al desafío de desarmarlo y llevarlo en valijas, generando situaciones curiosas en los aeropuertos.

"Fue una experiencia emocionante ver todo el trabajo culminar en unos segundos de vuelo. La esperanza y el temor se entrelazan cuando observas cómo se eleva tu creación", expresó Marco Beretta al recordar el momento del lanzamiento. El cohete, al aterrizar, utiliza dos paracaídas para garantizar una caída controlada.

Detalles del proyecto

El desarrollo de Aconcagua atravesó etapas de aerodinámica, aeroestructuras, aviónica, recuperación, materiales compuestos y carga útil, con los estudiantes involucrados desde el diseño conceptual hasta la fabricación, integración y validación mediante simulaciones computacionales y ensayos industriales de alta precisión. No es un proyecto de aula: es ingeniería real, a escala profesional.

El equipo está integrado por alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica, bajo la supervisión del profesor e investigador Patricio Pedreira. Esa diversidad disciplinaria fue clave para abordar un desafío tecnológico comparable al de organizaciones dedicadas al desarrollo espacial profesional.

El salto a la categoría 30k COTS, que exige llevar el vehículo hasta una altitud cercana a los 10 kilómetros con motor comercial, representó el reto técnico más ambicioso en la historia del equipo, y terminó siendo su mejor resultado. No fue de golpe: el ITBA Rocketry Team nació en 2022 con el objetivo de posicionar a la Argentina en el ecosistema aeroespacial internacional, y cada edición de la IREC marcó un escalón. Cuarto puesto en Diseño y Construcción en 2023; tercer lugar en una categoría de motores propios en 2024, instancia que solo completaron ocho de los 150 participantes; entre los veinte mejores en 2025. La trayectoria no miente.

El logro tiene un valor que va más allá de la competencia. En un momento en que la nueva economía espacial demanda especialistas en propulsión, materiales avanzados, electrónica y análisis de datos, el vuelo de Aconcagua demuestra que las universidades argentinas pueden convertirse en verdaderos laboratorios de innovación capaces de formar profesionales para una industria en plena expansión global. Una nueva generación de ingenieros ya está en órbita.

¿Qué es la Competencia IREC?

La International Rocket Engineering Competition (IREC) es una competencia internacional de cohetería universitaria organizada por la Experimental Sounding Rocket Association (ESRA) con el apoyo de la American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).

Creada en 2006, reúne a equipos universitarios de distintos países para diseñar, construir, probar y lanzar cohetes experimentales de alta potencia. La organización la presenta como la mayor competencia universitaria de ingeniería de cohetes del mundo.