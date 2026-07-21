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La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

La propuesta se realizará del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo. La inscripción está dirigida a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

21 de julio 2026 · 14:42hs
La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria para participar de la Feria de Arte Paraná, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo. La inscripción estará habilitada hasta el viernes 14 de agosto y está destinada a galerías, espacios culturales y proyectos grupales vinculados a las artes visuales.

Feria de Arte Paraná

La iniciativa tiene como objetivo promover el mercado del arte local mediante la exhibición, circulación y comercialización de obras, además de fortalecer los vínculos entre artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y el público. También busca visibilizar la producción artística del Área Metropolitana Gran Paraná y contribuir al crecimiento del sector.

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La convocatoria contempla dos categorías. Por un lado, Galerías y Espacios Culturales, dirigida a emprendimientos privados con al menos dos años de trayectoria en la exhibición y venta de obras de arte. Por otro, Proyectos Grupales, conformados por un mínimo de tres artistas que trabajen de manera colectiva o se agrupen especialmente para participar de esta edición.

Podrán inscribirse propuestas de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, con la posibilidad de incorporar artistas de otras localidades de Entre Ríos, de acuerdo con lo establecido en las bases.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente mediante formularios online. Los seleccionados dispondrán de un módulo expositivo gratuito y todas las obras exhibidas deberán estar disponibles para la venta. La organización aportará el espacio, la iluminación general, la seguridad, la difusión y el asesoramiento para el montaje, mientras que cada expositor será responsable de la atención de su stand y la comercialización de las obras.

Las propuestas elegidas se anunciarán el miércoles 19 de agosto. Las bases y condiciones, junto con los formularios de inscripción, se encuentran disponibles en el sitio web de la Municipalidad de Paraná. Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

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Feria de Arte Paraná Sala Mayo Convocatoria cultura
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