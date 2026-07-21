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El Rally Entrerriano se prepara su visita a Hernández

La localidad de Hernández ya tiene caminos definidos para la cuarta fecha del certamen entrerriano. El lunes abren las inscripciones.

21 de julio 2026 · 19:15hs
El Rally Entrerriano palpita la continuidad de su temporada 2026.

Gentileza Rally Entrerriano.

El Rally Entrerriano palpita la continuidad de su temporada 2026.

Del 7 al 9 de agosto el Rally Entrerriano disputará su cuarta fecha de la temporada en la localidad de Hernández en el departamento Paraná. La localidad distante a 88 kilómetros de la capital provincial recibirá a la categoría por primera vez y la expectativa es muy grande en la zona, con un gran trabajo en la previa por parte del municipio local.

Rally Entrerriano en Hernández.

Rally Entrerriano en Hernández.

El epicentro de la carrera será en el Polideportivo Municipal General San Martin, que desde el jueves 6 de agosto por la tarde comenzará a recibir a los equipos, oficiando de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado, entre etapas.

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La actividad oficial arrancará el viernes 7 a las 9.30 con la Administrativa y desde el mediodía será la Técnica Previa. También promediando la mañana comenzará el reconocimiento por parte de las tripulaciones, de los dos tramos de velocidad que tendrá la carrera.

Por la tarde, a las 16.30 los autos de competición tomarán contacto por primera vez con los caminos en el Shakedown y la primera jornada coronará el día con la Largada Promocional a las 20.30 en la explanada del Mural a Diego Maradona, en el Predio del Ferrocarril.

Las pruebas especiales que tendrá Hernández

Las pruebas especiales para la carrera serán dos, una denominada Estación Ferrocarril-Hernández de 13,90 kilómetros y la otra será Hernández-Betbeder de 11,43 kilómetros, realizando dos pasadas por cada tramo en cada jornada, para totalizar 101,32 kilómetros cronometrados durante el fin de semana.

En cuanto a la carga de combustible será en la Estación de La Agrícola Regional. La apertura de inscripciones en la web de la categoría está prevista para el próximo lunes 27 de julio a las 20.

Hernández Rally
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