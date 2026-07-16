Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 16 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 16 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 14 de julio de 2026

Horóscopo del miércoles 15 de julio de 2026

Está inspirado en el terreno afectivo. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. Gran bienestar, disfrútelo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Encuentro amoroso, fugaz, pero intenso. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Se están revalorizando sus inversiones. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Mucha atención a sus rodillas, están algo débiles.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Debe aprender a pedir a su pareja afecto y cariño. Está en un buen momento económico. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. El zumo de naranja en ayunas es muy saludable.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Jornada financiera muy positiva. Sus superiores están contentos con su trabajo. Las dietas extrañas no son fiables, consulte a un médico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. No se precipite ante esas ofertas laborales. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Económicamente, la suerte le sonríe. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. No se preocupe por su salud, es muy buena.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Si no es sistemático en su trabajo, el caos irá ganando terreno. El nerviosismo dominará su conducta.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Puede sufrir una otitis; cuide de manera especial sus oídos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Reserve el dinero para las cosas realmente necesarias. Le harán una oferta de trabajo interesante. Estará lleno de energía.