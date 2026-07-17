Horóscopo del viernes 17 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 17 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 17 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del miércoles 15 de julio de 2026

Horóscopo del jueves 16 de julio de 2026

Su actual relación es su verdadero amor. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Céntrese en los aspectos básicos de su trabajo. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Echará de menos a personas que no están cerca de usted. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No caiga en la abulia, su pareja podría cansarse. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Exceso de responsabilidades financieras. Tensiones en el trabajo, frene sus impulsos. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. El progreso profesional sigue adelante. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su terquedad no es buena; tendrá problemas en su relación. Buen momento económico para independizarse. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy está dispuesto a conocer gente. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. Va a estar más inspirado y creativo en su trabajo. Molestias en las articulaciones.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Estará más ahorrador que de costumbre. Demuestre que su trabajo es concienzudo. Cuide su estómago e intestinos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Su economía va bien, pero no cometa excesos. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Necesidad de más horas de sueño.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Las actividades extras producen ganancias importantes. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Su piel necesita una mayor y mejor hidratación.