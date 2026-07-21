La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

La Federación Entrerriana de Hockey adquirió una alfombra de césped sintético de agua y un sistema integral de riego, apostando al crecimiento de la disciplina.

La Federación Entrerriana de Hockey (FEH) continúa trabajando para fortalecer el desarrollo y el crecimiento del hockey en la región con una inversión histórica que permitirá incorporar una cancha de césped sintético de agua y un sistema de riego completo.

La adquisición contempla una alfombra sintética de agua de aproximadamente 5.900 m², marca Forbex, junto con un sistema integral de riego compuesto por una bomba Foras de 50 HP, seis aspersores emergentes Perrot VP3 con válvula integrada y un tablero digital de arranque y protección marca WEG.

El proyecto se concretó luego de un proceso de negociaciones y gestiones impulsado por la Comisión Directiva de la FEH, con el objetivo de continuar generando mejores condiciones para el desarrollo de la disciplina y proyectar al hockey entrerriano hacia nuevos desafíos.

La superficie fue adquirida a la Federación Amateur Cordobesa de Hockey y representa una inversión estratégica para el crecimiento de toda la comunidad del hockey de la provincia. Un sintético en excelentes condiciones que supo estar plantado en el Parque San Martín de Córdoba como cancha de la Federación Cordobesa, cumpliendo con todos los requisitos para ser aprobada como sede de partidos nacionales e internacionales.

En el marco de este proyecto, la FEH también convocó a la exLeona entrerriana Florencia Mutio, quien se sumó activamente a las gestiones vinculadas con la instalación de la cancha, poniendo a disposición su experiencia y sus recursos para contribuir al avance de esta iniciativa.

Actualmente, se trabaja en conjunto con autoridades del área de Deportes de la provincia y del Municipio para encontrar el lugar más adecuado para la instalación del sintético, priorizando una ubicación que permita maximizar su utilización y potenciar el impacto deportivo que tendrá para toda la región.

En la Federación Entrerriana de Hockey apuestan al crecimiento de la disciplina

La incorporación de esta cancha permitirá elevar la calidad de los entrenamientos y competencias, facilitar la organización de eventos de mayor nivel y generar las condiciones necesarias para que Entre Ríos pueda recibir torneos nacionales de clubes y seleccionados.

Además, contar con una superficie propia de estas características permitirá fortalecer el trabajo de los seleccionados entrerrianos, que desarrollan su preparación de manera permanente, y contribuirá a descomprimir la actual demanda de canchas de césped sintético de los clubes afiliados.

Este proyecto representa mucho más que la adquisición de una superficie deportiva. Es el resultado de una decisión institucional, de una planificación sostenida y de una mirada puesta en el futuro del hockey entrerriano. No es un dato menor y es necesario destacar que sectores empresariales mostraron interés en formar parte del proceso prestado sus servicios y gestiones para colaborar con la logística que este proyecto de gran magnitud requiere.

Estos acercamientos no hacen más que fortalecer la red de trabajo genuino que inicialmente conformada por la Comisión Directiva actual con su presidente, Mariano Díaz, al frente de todas las negociaciones, acompañado por otros integrantes de dicha comisión y que hoy ya cuenta con gran cantidad de adhesiones y acompañamiento activo de diferentes dirigentes de clubes relacionados al hockey así como de organizaciones que quieren apoyar esta nueva etapa del hockey entrerriano.

La FEH reafirma así su compromiso con el crecimiento de la disciplina, con el desarrollo de sus deportistas y con la construcción de mejores oportunidades para toda la comunidad del hockey regional.

Un nuevo escenario comienza a construirse. Y con él, la posibilidad de que el hockey entrerriano siga creciendo, compitiendo y proyectándose cada vez más alto.

Prensa FEH