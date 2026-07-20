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Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

El accidente ocurrió este lunes por la tarde sobre la ruta provincial 1, a la altura del arroyo Sarandí, en el departamento Federación.

20 de julio 2026 · 22:51hs
La camioneta quedó semi sumergida en el arroyo Sarandí de Federación.

La camioneta quedó semi sumergida en el arroyo Sarandí de Federación.

Una familia vivió momentos de gran tensión este lunes por la tarde cuando la camioneta en la que viajaba despistó, cayó al interior de un arroyo y terminó volcada, aunque afortunadamente ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones. El accidente ocurrió en Federación, sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del arroyo Sarandí.

El accidente en Federación

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del cauce del arroyo Sarandí. De acuerdo con la información brindada por la Policía, una camioneta Mitsubishi Pick Up que se dirigía hacia la ciudad de Chajarí perdió el control a unos 50 metros antes de llegar al primer puente del arroyo.

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A bordo del vehículo viajaban un hombre mayor de edad, una mujer y un menor, todos con domicilio en Colonia Santa María.

Tras el despiste, la camioneta terminó dentro del cauce del arroyo. Pese a la espectacularidad del accidente, los ocupantes lograron salir sin heridas y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar, mientras personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el siniestro.

Federación Familia Accidente
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