Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

La propuesta "200 Miradas para los 200 Años" continúa recibiendo imágenes hasta el 10 de agosto. Vecinos, turistas y fotógrafos ya aportaron más de un centenar de fotografías

La convocatoria "200 Miradas para los 200 Años", impulsada en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Paraná como Ciudad, ya recibió más de 100 fotografías y continúa abierta para quienes deseen formar parte de esta propuesta colectiva que busca construir un archivo visual del presente de la capital entrerriana.

La iniciativa fue lanzada el pasado 25 de junio , durante los festejos por el aniversario de Paraná como Villa, y propone que vecinos, turistas y fotógrafos —aficionados o profesionales— compartan imágenes que reflejen distintas facetas de la ciudad.

Crece la participación en la muestra fotográfica por el Bicentenario de Paraná

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Las fotografías pueden abordar siete ejes temáticos: Histórica, Paisajística, Creativa, Cotidiana, Universitaria, Productiva y Marca Ciudad. Hasta el momento, las imágenes recibidas muestran desde los paisajes del río y las barrancas hasta escenas de la vida cotidiana, el patrimonio urbano, la actividad universitaria y la producción local.

El objetivo es reunir una colección de miradas que represente cómo se vive y se siente Paraná en el año de su Bicentenario. Más allá de la calidad técnica, la convocatoria pone el foco en el valor narrativo de cada fotografía y en la manera en que cada participante interpreta la identidad de la ciudad.

La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el lunes 10 de agosto, y la participación es libre y gratuita, sin límite de edad ni de cantidad de fotografías. Además, las imágenes no necesitan ser recientes, ya que pueden haber sido tomadas en años anteriores.

Las 200 fotografías seleccionadas por un comité evaluador, con el acompañamiento técnico de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER), formarán parte de la muestra oficial que será inaugurada en agosto como parte de las actividades del Bicentenario.

Cómo participar

Las bases y condiciones de la convocatoria están disponibles en el documento oficial del proyecto. Las fotografías, junto con los datos del participante y una breve reseña opcional, deben enviarse por correo electrónico a [email protected].

La convocatoria invita a toda la comunidad a aportar su propia mirada y dejar un registro visual que formará parte del patrimonio cultural de Paraná para las futuras generaciones.