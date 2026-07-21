Uno Entre Rios | Escenario | Convocatoria

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

La propuesta "200 Miradas para los 200 Años" continúa recibiendo imágenes hasta el 10 de agosto. Vecinos, turistas y fotógrafos ya aportaron más de un centenar de fotografías

21 de julio 2026 · 14:29hs
Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

La convocatoria "200 Miradas para los 200 Años", impulsada en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Paraná como Ciudad, ya recibió más de 100 fotografías y continúa abierta para quienes deseen formar parte de esta propuesta colectiva que busca construir un archivo visual del presente de la capital entrerriana.

Crece la participación en la muestra fotográfica por el Bicentenario de Paraná

La iniciativa fue lanzada el pasado 25 de junio, durante los festejos por el aniversario de Paraná como Villa, y propone que vecinos, turistas y fotógrafos —aficionados o profesionales— compartan imágenes que reflejen distintas facetas de la ciudad.

la feria de arte parana convoca a galerias, espacios culturales y proyectos grupales

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

en el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Las fotografías pueden abordar siete ejes temáticos: Histórica, Paisajística, Creativa, Cotidiana, Universitaria, Productiva y Marca Ciudad. Hasta el momento, las imágenes recibidas muestran desde los paisajes del río y las barrancas hasta escenas de la vida cotidiana, el patrimonio urbano, la actividad universitaria y la producción local.

El objetivo es reunir una colección de miradas que represente cómo se vive y se siente Paraná en el año de su Bicentenario. Más allá de la calidad técnica, la convocatoria pone el foco en el valor narrativo de cada fotografía y en la manera en que cada participante interpreta la identidad de la ciudad.

La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el lunes 10 de agosto, y la participación es libre y gratuita, sin límite de edad ni de cantidad de fotografías. Además, las imágenes no necesitan ser recientes, ya que pueden haber sido tomadas en años anteriores.

Las 200 fotografías seleccionadas por un comité evaluador, con el acompañamiento técnico de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER), formarán parte de la muestra oficial que será inaugurada en agosto como parte de las actividades del Bicentenario.

Cómo participar

Las bases y condiciones de la convocatoria están disponibles en el documento oficial del proyecto. Las fotografías, junto con los datos del participante y una breve reseña opcional, deben enviarse por correo electrónico a [email protected].

La convocatoria invita a toda la comunidad a aportar su propia mirada y dejar un registro visual que formará parte del patrimonio cultural de Paraná para las futuras generaciones.

LEER MÁS: Hoy cumple años Litto Nebbia, el músico que abrió el camino del rock nacional

Convocatoria muestra Bicentenario Paraná
Noticias relacionadas
Paraná recibirá a Marcelo Moguilevsky con dos propuestas abiertas al público

Marcelo Moguilevsky llega a Paraná con una masterclass y el concierto "Buey solo"

De Paraná a Netflix: la experiencia de Micaela Zamboni en Love is Blind Argentina.

De Paraná a Netflix: la experiencia de Micaela Zamboni en Love is Blind Argentina

lautaro tissera favaloro presentara su album bayum en la casa de la cultura

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

el ciclo un domingo de teatro llega con tres funciones gratuitas en entre rios

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

En el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Ultimo Momento
Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

En el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: No nos dijeron nada

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: "No nos dijeron nada"

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Policiales
Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Ovación
El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés

El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Franco Colapinto recibió elogios por su sobrepaso a Pierre Gasly

Franco Colapinto recibió elogios por su sobrepaso a Pierre Gasly

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Reclamo social: el tren Paraná - La Picada lleva más de dos meses suspendido sin respuestas oficiales

Reclamo social: el tren Paraná - La Picada lleva más de dos meses suspendido sin respuestas oficiales

Convocan a una protesta en Paraná por la caída del programa Volver al Trabajo y la crisis alimentaria

Convocan a una protesta en Paraná por la caída del programa Volver al Trabajo y la crisis alimentaria

Dejanos tu comentario