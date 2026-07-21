Horóscopo del martes 21 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al martes 21 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al martes 21 de julio de 2026. Signo por signo lo que nos deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del viernes 17 de julio de 2026

Horóscopo del lunes 20 de julio de 2026

Intensidad en lo afectivo. Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje. Logre la confianza de compañeros y superiores. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Disfrute un poco más de su dinero. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Vivirá un extraño encuentro con alguien que le gusta mucho. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Le falta la ayuda de un amigo para desahogarse.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. Le conviene reducir al máximo los gastos. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Serenidad y estabilidad sentimental le rodean. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Especial cuidado con los huesos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Momento profesional muy delicado. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, clara tendencia a la monotonía. Posibles pérdidas de bienes. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. Revise los pagos mensuales. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Sea prudente con la bebida y la comida.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Cuidado con los gastos excesivos. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Tendrá una jornada laboral difícil. Día perfecto para empezar a hacer ejercicio.