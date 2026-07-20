Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Detuvieron a un joven de 18 años en el marco de la investigación del homiciido de un hombre en barrio Humito en Paraná

El muerto se registró en la noche de este domingo.

Personal de la División Homicidios detuvo este lunes a un joven de 18 años en relación al homicidio de bario Humito.

Según datos policiales E. N. M. R, de 18 años de edad , quedó detenido en el marco de la investigación del crimen ocurrido el domingo alrededor de las 20, en calle Estado de Palestina, donde se produjo una balacera en la que resultaron heridas de arma de fuego cuatro personas y una de ellas murió en el hospital San Martin.

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Personal de la División Homicidios localizó a la persona que era buscada.

Por disposición del Fiscal interviniente y habiendo obtenido la autorización judicial rubricada por el Juez de Garantías en turno, se procedió a la inmediata Detención. Una de las personas heridas, también de 18 años, se encuentra en calidad de detenido con custodia policial en el Nosocomio, por orden del fiscal de Delitos Complejos, docto Juan Manuel Pereyra.

El muerto se registró en la noche de este domingo. Foto gentileza Reporte 100.7.

Un muerto en la tarde del domingo

El episodio se registró en la zona de Cura Gil y Obligado, donde, por causas que son materia de investigación, se produjo una intensa secuencia de disparos que alcanzó a cinco personas.

De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas recibió un disparo que habría impactado en la cabeza y murió en el lugar antes de poder ser asistida por los servicios de emergencia.

Los otros heridos fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes ni la gravedad de las lesiones sufridas.

Amplio operativo policial

Tras el ataque, un importante operativo policial se desplegó en el barrio Humito. Efectivos de distintas dependencias cercaron el sector para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Dirección Criminalística realizó las pericias correspondientes.

Los investigadores trabajaron en la recolección de vainas servidas, rastros y demás elementos de interés para intentar reconstruir la mecánica del hecho. Asimismo, se iniciaron entrevistas con vecinos y posibles testigos que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

En el lugar también intervino la Fiscalía de turno, que impartió las primeras medidas investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores de la balacera.

Investigación en marcha

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que desencadenaron el ataque ni si las víctimas eran el objetivo de los agresores o quedaron involucradas durante el episodio.

Los investigadores analizan distintas hipótesis y trabajan para establecer la cantidad de atacantes, el tipo de arma utilizada y la posible dirección desde la que se efectuaron los disparos.