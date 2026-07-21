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Bajo la lluvia, Tigre goleó de visitante a Nacional por Copa Sudamericana

Tigre venció 3-0 al Bolso en el estadio Gran Parque Central de Montevideo por la ida de los playoffs del torneo continental.

21 de julio 2026 · 21:17hs
Tigre ganó de visitante.

Tigre ganó de visitante.

Tigre dio un golpe fuerte en Montevideo y quedó muy bien parado en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Diego Dabove derrotó 3-0 a Nacional en el estadio Gran Parque Central, por la ida de los playoffs del certamen continental, en una noche marcada por la lluvia y una actuación contundente del conjunto argentino.

Lo que dejó la victoria de Tigre

El Matador salió decidido a jugar un partido inteligente ante un rival de peso, con historia internacional y el respaldo de su gente. Sin embargo, apenas había comenzado el encuentro cuando llegó el primer impacto de la visita. A los pocos segundos, Jalil Elías apareció para abrir el marcador y poner a Tigre arriba en el marcador.

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La jugada generó incertidumbre porque debió ser revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro colombiano Carlos Betancur Gutiérrez confirmó la validez del tanto y el conjunto argentino pasó a manejar el trámite con mayor tranquilidad.

Cuando parecía que Nacional podía encontrar el empate, Tigre dio otro paso clave antes del descanso. A los 48 minutos, Ignacio Russo apareció para marcar el 2-0 y ampliar la diferencia justo antes del cierre de la primera etapa.

En el complemento, la historia se complicó todavía más para Nacional. Apenas comenzado el segundo tiempo, Bruno Zuculini recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto uruguayo con diez futbolistas durante más de 40 minutos.

Con superioridad numérica y el resultado a favor, Tigre manejó los tiempos del partido. Nacional intentó descontar con más empuje que fútbol, mientras el equipo argentino esperó su momento para sentenciar la serie fuera de casa.

Ese golpe definitivo llegó sobre el cierre. A los 45 minutos del segundo tiempo, Elías Cabrera convirtió el tercer tanto del Matador y transformó la victoria en goleada. La diferencia de tres goles dejó a Tigre en una posición inmejorable de cara al encuentro de vuelta.

La revancha se disputará el próximo martes 28 de julio, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna. Allí, Tigre buscará cerrar la clasificación ante su gente. El ganador de esta llave se medirá en los octavos de final con Montevideo City Torque.

Tigre Copa Sudamericana Lluvia Nacional
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