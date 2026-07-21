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Victoria: conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Un conductor chocó contra un camión estacionado en la rotonda de las rutas 174 y 11. Dio positivo de alcohol en sangre y le retuvieron el vehículo.

21 de julio 2026 · 09:05hs
Victoria: conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Un hombre de 47 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial ocurrido alrededor de las 22:45 en la rotonda que une la Ruta Nacional Nº 174 con la Ruta Provincial Nº 11, en el departamento Victoria.

De acuerdo con la información policial proporcionada a UNO, por causas que se encuentran bajo investigación, el conductor de un Toyota Corolla continuó su marcha hacia la rotonda e impactó contra un camión Ford Cargo 1722 que se encontraba estacionado.

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Lesiones leves y alcoholemia positiva

Como consecuencia del choque, el automovilista sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por personal del servicio de emergencias, que diagnosticó lesiones de carácter leve.

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En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal. Al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y labraron el acta de infracción correspondiente. Las circunstancias que originaron el accidente continúan siendo materia de investigación.

Victoria Camión
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