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Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Conductor de moto con heridas de gravedad tras accidente en Concordia. El automovilista fue positivo para alcohol en sangre.

20 de julio 2026 · 19:12hs
Ambos ocupantes del motovehículo fueron trasladados en ambulancia al hospital Masvernat

Ambos ocupantes del motovehículo fueron trasladados en ambulancia al hospital Masvernat

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo en Concordia, cuando una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y un automóvil colisionaron en la intersección de boulevard San Lorenzo y calle Bolivia. Como consecuencia, dos personas que viajaban en una motocicleta fueron trasladadas al Hospital Masvernat, donde el conductor permanece con heridas de gravedad.

Ocupantes de moto accidentados.

Ocupantes de moto accidentados.

El hecho se registró alrededor de las 19.40 en la esquina de San Lorenzo y Bolivia, cuando por causas que se tratan de establecer una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, en la que se trasladaban un joven de 22 años y una mujer de 20 por la avenida, colisionó contra un Volkswagen Gol Country que circulaba por calle Bolivia en sentido sur-norte.

Dos menores de edad resultaron con heridas graves al colisional una moto y un auto en la esquiena de Alem y Vélez Sarsfield, en Victoria. 

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El muerto se registró en la noche de este domingo.

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Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del motovehículo fueron trasladados en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el conductor de la moto presentó traumatismo encéfalo craneano, escoriaciones, una herida cortante en el rostro que requirió sutura y politraumatismos, por lo que quedó en observación. En tanto, la joven que lo acompañaba sufrió traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos, permaneciendo también en observación.

Positivo de alcoholemia

Asimismo, Concordia Policiales pudo saber que al conductor del Volkswagen Gol Country se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los ocupantes del Volkswagen Gol Country manifestaron que la motocicleta circulaba sin luces, situación que, según indicaron, dificultó advertir su presencia. A ello se suman las condiciones de escasa visibilidad existentes en la zona, afectada por las consecuencias del fuerte temporal registrado durante la madrugada del sábado.

Otro dato relevado por este medio es que la acompañante de la motocicleta llevaba consigo una botella de vidrio de Fernet Branca al momento del siniestro.

moto Accidente auto
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