El diputado Germán Martínez señaló que "Vialidad Nacional no puede convalidar" el aumento de "485% con Telepase y 970% en débito o QR".

Califican de "inaceptable" el aumento en el peaje del puente Victoria-Rosario.

La tarifa del peaje para transitar por la ruta nacional 174, el puente y la traza que unen Victoria con Rosario, aumentará a más de 5 mil pesos para los autos y desde la oposición señalaron que es "inaceptable".

El diputado nacional Germán Martínez aseguró que la variación en los costos implica una suba de "485% con Telepase y 970% en débito o QR".

La inflación mayorista fue de 1,1% en junio y registró el menor aumento para ese mes desde 2015

"Vialidad Nacional no puede convalidarlo", reclamó el legislador y jefe del bloque peronista en el Congreso.

"Meses con una ruta sin mantenimiento. Y ahora se castiga a los usuarios con un peaje impagable. Hay que frenar este aumento", agregó Martínez desde la red social X.

Propuesta en el parlamento

En ese contexto, el diputado presentó junto a sus pares santafesinos Agustín Rossi y Florencia Carignano un proyecto de resolución para que la Cámara exhorte a la Dirección Nacional de Vialidad a "impedir la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario".

Argumentaron esa negativa en que "los montos recientemente comunicados por la nueva concesionaria impactarán de manera negativa sobre los usuarios que utilizan dicha conexión vial".

Además, marcaron que “la supresión del pago en efectivo y la penalización de quienes no adhieren al sistema Telepase, a quienes se les cobra el doble, resulta discriminatoria respecto de aquellos usuarios ocasionales o que no cuentan con dicho dispositivo, profundizando la inequidad del esquema”.

“La Dirección Nacional de Vialidad, como órgano competente en materia de concesiones viales nacionales, cuenta con las facultades necesarias para revisar, observar y readecuar el cuadro tarifario propuesto por la concesionaria”, pidieron.

Costo del peaje

La concesionaria de la ruta 174, Conexión Alto Delta, afirmó que actualizaron las categorías y que en la 1 quedaron las camionetas y autos, con un peaje de 5.061 pesos.

Sobre las formas de abonar el paso por las cabinas, recordó que ya no es posible pagar con billete. Las opciones vigentes son el pago electrónico a través de tótems en las vías con tarjeta de crédito, débito o códigos QR de billeteras virtuales, y el Telepase.

Cuánto costará el peaje

El nuevo esquema tarifario establece los siguientes valores para quienes utilicen TelePASE:

Con TelePASE, los valores que comenzarán a regir desde este martes serán los siguientes:

Motocicletas: $2.530,72.

$2.530,72. Autos y camionetas de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: $5.061,43.

$5.061,43. Vehículos de hasta dos ejes de más de 2,30 metros de altura o con rueda doble: $10.122,86.

$10.122,86. Vehículos de tres ejes o de más de 2,30 metros de altura con rueda doble: $15.184,29.

$15.184,29. Vehículos de cuatro ejes: $20.245,72.

$20.245,72. Vehículos de cinco ejes: $25.307,15.

$25.307,15. Vehículos de seis ejes: $30.368,58.

$30.368,58. Vehículos de siete ejes: $35.430,01.

$35.430,01. Vehículos de ocho o más ejes: $45.552,87.

Quienes no utilicen TelePASE y paguen mediante tarjetas o billeteras virtuales abonarán el doble de esos valores. Además, el peaje ya no acepta pagos en efectivo.