Homicidio en barrio Humito: imputaron al acusado del crimen y lo enviaron a la cárcel por 50 días

Imputaron al acusado del homicidio de Sebastián Alberto Ibarra en barrio Humito y el juez le impuso 50 días en La Unidad Penal Nº1

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dispuso este martes dictar la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 a Elías Nahuel Monzón Rojas, que fue imputado en la audiencia de pedido de medidas de coerción mientras se sustancia la investigación para determinar las responsabilidades de Monzón Rojas y de Laureano Dylan Agustín Sosa, por los incidentes que se desarrollaron en barrio Humito de Paraná.

El hecho ocurrió el pasado domingo, tras la final del Mundial 2026, de los que resultaron un hombre asesinado y tres personas más, heridas.

El crimen en barrio Humito

Fiscalía, representada por el fiscal, Juan Manuel Pereyra, pidió que la medida para cautelar la investigación de un hecho muy grave sea por 90 días. Destacó que el sospechoso huyó del lugar del hecho y que las dos armas que se sospecha se usaron en el lugar, aún no fueron halladas a pesar de los allanamientos que se realizaron, señala APF.

La defensa, a cargo de Miguel Cullen y Patricio Cozzi, se opuso, sin éxito. El juez entendió que 50 días eran suficientes para exhibir avances en la investigación.

A pedido de la defensa, se realizará un informe para determinar si la Unidad Penal está en condiciones de alojar al joven que, por un problema de salud, requiere de determinadas condiciones de higiene.

Los cargos

En la audiencia el acusado escuchó los cargos que se le formularon, que habrían consistido en que “el 19 de julio de 2026, aproximadamente a las 20, en circunstancias en que Laureano Dylan Agustín Sosa y Elías Nahuel Monzón Rojas se encontraban efectuando disparos al aire en el patio frontal del domicilio sito en calle Estado de Palestina s/n a pocos metros de Cura Gil Obligado, en donde vive el primero de los nombrados, Luis Santiago Giménez le solicita que deponga su actitud ya que se encontraba su hija menor junto a otras niñas, y que con dicha actitud estaba poniendo en peligro la vida de ellas y de los demás vecinos”.

La acusación añadió que “pese a ello, continuaron con su accionar, ocasión en la cual Monzón portando una arma de fuego calibre 9x19 al advertir que se acercaba Sebastián Alberto Ibarra -quién tenía un palo en la mano-, para respaldar lo solicitado por Giménez, Monzón le efectuó un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte”.

El hecho que se le imputó al joven agregó que “luego continuó disparando hacía la humanidad de los vecinos que estaban en el lugar, logrando lesionar a Oscar Albornoz a quién le ocasionó fractura de tibia en pierna izquierda, y al menor… de 13 años, quién también resultó lesionado en su pierna”.

La acusación sostiene que “por su parte el imputado Sosa, portando un arma de fuego calibre .22, en circunstancias de estar forcejeando con Héctor Rubén Peso -hermano del occiso-, al intentar dispararle, se lesionó en la zona del abdomen. Inmediatamente Sosa y Monzón ingresan al domicilio. Luego de ello, éste se da a la fuga de forma inmediata con las armas de fuego utilizadas, y Sosa fue trasladado Sosa al Hospital San Martín donde aún continua internado".