Ángel Correa, a detalles de jugar en River por un monto exorbitante

Tigres se mantuvo firme en su postura y se encamina a ganar la pulseada: le sacaría a River la plata en la que estaba fijada la cláusula de rescisión.

El tira y afloja regado de tensión que involucraba a River, Tigres y Ángel Correa quedó en vías de resolverse en el millonario número que pretendían los mexicanos. La situación no da para más y nadie cede: ni los argentinos en su intención de quedarse con el atacante, ni los dueños del pase en bajarle el precio ni el jugador en su deseo de partir.

Ante este panorama, los dos meses de negociación ya se dan por perdidos y las charlas volvieron a foja cero, lo que implica volver a la cifra de la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. En Núñez ya portan martillo en mano para romper el chanchito y por estas horas se definen cuestiones impositivas, como no activar jurídicamente la cláusula pero sí cerrar en ese monto con algunos "objetivos" a cumplir.

Angelito, de 31 años, fue el primer nombre en sonar impulsado por el Chacho Eduardo Coudet en este mercado de pases, aunque luego todo se fue dilatando. El jugador, quien ya es ampliamente resistido por los hinchas a causa de esta situación, no se presenta a los trabajos con el equipo para forzar una salida que no podrá ser por las buenas.

Luego de que desde las autoridades del equipo responsabilizaran al argentino por la situación, la bronca de la hinchada de Tigres se multiplicó y hasta le hicieron llegar amenazas a su familia por lo que la esposa del atacante, Sabrina Di Marzo, debió cerrar su cuenta de Instagram tras pedir el cese de las hostilidades.