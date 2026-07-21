Uno Entre Rios | Ovación | River

Ángel Correa, a detalles de jugar en River por un monto exorbitante

Tigres se mantuvo firme en su postura y se encamina a ganar la pulseada: le sacaría a River la plata en la que estaba fijada la cláusula de rescisión.

21 de julio 2026 · 20:23hs
River lo quiere: cómo es el presente de Ángel Correa en México

River lo quiere: cómo es el presente de Ángel Correa en México

El tira y afloja regado de tensión que involucraba a River, Tigres y Ángel Correa quedó en vías de resolverse en el millonario número que pretendían los mexicanos. La situación no da para más y nadie cede: ni los argentinos en su intención de quedarse con el atacante, ni los dueños del pase en bajarle el precio ni el jugador en su deseo de partir.

Lo que quiere pagar River

Ante este panorama, los dos meses de negociación ya se dan por perdidos y las charlas volvieron a foja cero, lo que implica volver a la cifra de la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. En Núñez ya portan martillo en mano para romper el chanchito y por estas horas se definen cuestiones impositivas, como no activar jurídicamente la cláusula pero sí cerrar en ese monto con algunos "objetivos" a cumplir.

River perdió en Salta de la mano de Aldosivi.

Sorpresa en la Copa Argentina: River Plate cayó con Aldosivi y quedó eliminado

El plantel de River vuelve al ruedo en Salta.

River juega en Salta ante Aldosivi por la Copa Argentina

Angelito, de 31 años, fue el primer nombre en sonar impulsado por el Chacho Eduardo Coudet en este mercado de pases, aunque luego todo se fue dilatando. El jugador, quien ya es ampliamente resistido por los hinchas a causa de esta situación, no se presenta a los trabajos con el equipo para forzar una salida que no podrá ser por las buenas.

Luego de que desde las autoridades del equipo responsabilizaran al argentino por la situación, la bronca de la hinchada de Tigres se multiplicó y hasta le hicieron llegar amenazas a su familia por lo que la esposa del atacante, Sabrina Di Marzo, debió cerrar su cuenta de Instagram tras pedir el cese de las hostilidades.

River Ángel Correa Tigres
Noticias relacionadas
Sebastián Driussi lleva cuatro desgarros desde que volvió a River.

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Los jugadores marginados y que entrenan en otro predio. 

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Franco Armani con las copas que ganó el River.

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento

El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento

Ultimo Momento
Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento

El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados

Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz

Frigerio destacó una inversión en energía solar para fortalecer la producción avícola en La Paz

Policiales
Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Ovación
La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

La Federación Entrerriana de Hockey realizó una inversión histórica

Bajo la lluvia, Tigre goleó de visitante a Nacional por Copa Sudamericana

Bajo la lluvia, Tigre goleó de visitante a Nacional por Copa Sudamericana

Ángel Correa, a detalles de jugar en River por un monto exorbitante

Ángel Correa, a detalles de jugar en River por un monto exorbitante

Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

Lionel Messi en Rosario: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del country

El Rally Entrerriano se prepara su visita a Hernández

El Rally Entrerriano se prepara su visita a Hernández

La provincia
Califican de inaceptable el aumento en el peaje del puente Victoria-Rosario

Califican de "inaceptable" el aumento en el peaje del puente Victoria-Rosario

Concordia: tras el temporal aún hay sectores sin luz

Concordia: tras el temporal aún hay sectores sin luz

Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Dejanos tu comentario