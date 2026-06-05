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Campaña solidaria para avanzar con las obras de la capilla del "influencer de Dios"

Los altos costos frenaron la construcción de la capilla para venerar a San Carlo Acutis en Mendoza; sitio de peregrinación.

5 de junio 2026 · 17:39hs
Campaña solidaria para avanzar con las obras de la capilla del influencer de Dios

Campaña solidaria para avanzar con las obras de la capilla del "influencer de Dios"

Es un megaproyecto mundial que atraviesa un momento difícil. Es un freno sorpresivo e importante, pero sin bajar los brazos. Así, para volver a arrancar con todo hacen falta granitos de arena solidarios, que permitan retomar las obras. Se trata de la construcción de la primera e imponente capilla en honor a San Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, que empezó a levantarse el año pasado en esta provincia, pero que quedó en stand by por falta de fondos. Por eso, este “faro de fe” para los jóvenes de todo el mundo busca mantenerse encendido por lo que ya comenzó a rodar una nueva campaña de donaciones.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, para que el sueño del templo del “santo de internet” deje de estar en riesgo se necesitan 8.000 “socios fundadores”, lo que permitirá reactivar los trabajos en el terreno, en la localidad de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, a unos 15 kilómetros de la capital provincial. Es que hasta ahora la construcción del santuario dedicado al joven santo millennial solo alcanzó el 17% de avance. Así, debido al contexto económico se paralizó temporalmente la obra, por lo que el plan de rescate está enfocado en suscripciones mensuales para asegurar su finalización.

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De esta manera, lejos de detener el proyecto de forma definitiva, esta pausa obligada impulsó a la organización a reestructurar sus canales de recaudación. Con el objetivo de transparentar los ingresos y reactivar el trabajo de albañilería, que actualmente ya reporta los cimientos, el subsuelo, la losa correspondiente al piso del templo y el armado de las primeras columnas, se han integrado de manera oficial en billeteras virtuales y sistemas de cobro internacionales. “La campaña de reactivación ya está activa. Los interesados en suscribirse y destrabar la obra para que la construcción vuelva a tomar ritmo, pueden hacerlo ingresando de forma segura en capillacarloacutis.com”, recordaron.

La pausa en los avances se produjo en las últimas semanas ante la imposibilidad de sostener los altos costos de materiales y mano de obra dependiendo únicamente de donaciones esporádicas. Por eso, inspirados en los milagros del “ciberapóstol de la Eucaristía”, los responsables del proyecto lanzaron una campaña nacional de salvataje enfocada en el financiamiento colectivo. De ahí, la meta concreta de conseguir 8.000 suscriptores mensuales de cualquier rincón del país que permitan darle previsibilidad a la construcción y lograr la finalización. Desde la organización, explicaron que bajo este nuevo esquema, cualquier persona puede suscribirse de forma rápida y convertirse en donante, ayudando a financiar de manera directa los ladrillos, el hierro y el cemento necesarios para avanzar a la siguiente etapa.

Capilla Carlo Acutis Influencer santo Obra
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