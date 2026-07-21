Concordia: tras el temporal aún hay sectores sin luz

Estiman que el 15% aproximadamente de los domicilios Villa Zorraquín, en Concordia, permanecen sin electricidad a raíz de la tormenta de hace tres días.

El sector del autódromo fue uno de los más golpeados durante el fuerte temporal en Concordia.

Los embates que dejó el temporal en Concordia aún tiene sus repercusiones porque tres días después hay sectores de la ciudad que no cuentan con energía eléctrica. Por ejemplo, en la zona de Villa Zorraquín, donde fue uno de los más castigados por las ráfagas de vientos, se trabaja para volver a restituir el servicio eléctrico.

De acuerdo a lo manifestado desde la Cooperativa Eléctrica resta devolver el servicio a un 15 por ciento aproximadamente, ya que hay líneas de tendido eléctrico que fueron destruidas durante la noche del sábado.

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Cabe destacar que desde la prestadora de energía de Concordia informaron que las pérdidas estimadas ascienden a unos 3.000 millones de pesos. La situación fue calificada como extraordinaria y desde la misma Cooperativa Eléctrica manifestaron que nunca antes la ciudad había estado sin energía durante 12 horas.

Pese a que desde el Servicio Meteorológico Nacional no se tuvieron datos sobre la intensidad de la tormenta, el servicio meteorológico Inumet de la República Oriental del Uruguay informó que en Salto el viento tuvo una intensidad de 129,5 kilómetros por hora a las 3.20 de ese sábado.

Exención a comerciantes de la ciudad

La Municipalidad de Concordia dispuso un régimen excepcional de beneficios fiscales destinado a establecimientos comerciales que registraron daños materiales como consecuencia del fuerte temporal que afectó a la ciudad durante la madrugada del pasado 19 de julio.

La medida fue establecida mediante un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal y contempla la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria correspondiente a los períodos de julio y agosto de 2026 para los inmuebles afectados. Además, prevé la exención del 100% de la Tasa Comercial durante esos mismos meses para los comercios cuya actividad se haya visto perjudicada por los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Desde el municipio indicaron que la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para acompañar a los vecinos y al sector productivo luego del temporal, que provocó importantes daños en distintos puntos de la ciudad.

El intendente Francisco Azcué señaló que la decisión busca brindar una respuesta concreta a los comerciantes que sufrieron pérdidas materiales y deben afrontar el proceso de recuperación de sus establecimientos.

En ese sentido, sostuvo que "cada comercio que logra volver a abrir sus puertas significa trabajo, movimiento económico y oportunidades para Concordia". Además, remarcó que el fortalecimiento del sector privado resulta clave para la recuperación económica de la ciudad y la generación de empleo.

Azcué agregó que la intención del Ejecutivo es "aliviar, dentro de nuestras posibilidades, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, la carga tributaria de quienes hoy están destinando sus recursos a reconstruir lo que la tormenta dañó".

Para acceder a las exenciones, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada solicitando el beneficio, trámite que posteriormente será evaluado por las áreas municipales correspondientes.

Desde la comuna explicaron que la solicitud estará sujeta a una verificación técnica de los daños sufridos por cada establecimiento. Una vez realizada esa instancia, la Dirección General de Rentas analizará cada caso y otorgará el beneficio conforme al procedimiento que establecerá como autoridad de aplicación.

Ayuda para quienes sufrieron el temporal

Quienes requieran mayor información podrán comunicarse a través de WhatsApp al número 3454-15-4775.

Desde la Municipalidad recordaron que esta disposición integra el conjunto de medidas implementadas desde que se declaró la emergencia a raíz del temporal.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran la asistencia social a las familias damnificadas, el retiro de árboles y postes caídos, las tareas de limpieza en la vía pública, el restablecimiento de servicios esenciales y el acompañamiento permanente en los barrios que resultaron más afectados por el fenómeno meteorológico.