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Horóscopo del viernes 25 de septiembre de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 25 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

25 de septiembre 2026 · 07:39hs
Horóscopo del viernes 25 de septiembre de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 25 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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El amor le irá muy bien. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Alcanzará sus metas profesionales. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy su familia pasará a un primer plano. Puede tener problemas con su economía, sea cauto. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Influencia positiva de los astros en su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Estará más ahorrador que de costumbre. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Si está pendiente de alguna operación, sea positivo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. El dinero llegará en el momento esperado. Crítica favorable en su actuación profesional. Vigile su tensión arterial.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No se complique la vida con una nueva relación. Prudencia a la hora de invertir; no corra riesgos. En el trabajo, todo marcha a la perfección. Procure evitar los excesos en su alimentación.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Está algo bajo de defensas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se vuelva loco buscando un romance. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Logrará éxito profesional si es diligente. La música y la lectura son buenas medicinas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Su cuenta corriente está rebosante y eso le da seguridad. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Protéjase la garganta si sale por la noche.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las aguas del amor volverán a su cauce. Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco. Laboralmente hablando, está imbatible. No descuide la correcta higiene bucal.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Unión total con sus familiares. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. Especial atención a los problemas de la piel.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nuevas personas se interesarán por usted. Jornada próspera para su economía. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Los astros le favorecen en los negocios. Hable con su jefe, él le entenderá. Está en forma, lleno de vitalidad.

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