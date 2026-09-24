Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 24 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

24 de septiembre 2026 · 07:17hs
Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 24 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo del miercoles 23 de septiembre de 2026

Horóscopo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 22 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Horóscopo del martes 22 de septiembre de 2026

Luche contra esa tendencia a la infidelidad. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sea rencoroso con su pareja o acabará perdiéndola. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No intente hacer más trabajos de los que puede. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Habrá más gastos de los esperados. Valore las oportunidades profesionales y decida. Trate de mejorar su forma física.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Satisfacciones de tipo material, su inversión prospera. Aumente sus conocimientos para conseguir trabajo. Se verá aquejado de molestias lumbares.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los astros le unen a sus seres queridos. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Nunca se ha encontrado mejor de salud, disfrútelo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las reuniones sociales le ayudarán a mejorar su vida afectiva. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. No abuso del deporte.

LEER MÁS: Horóscopo del miércoles 23 de septiembre de 2026

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Admita el consejo de un amigo en el terreno sentimental. Puede ser víctima de una estafa. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Gana la confianza de la persona que le interesa. Económicamente, la suerte le sonríe. Cuide la relación con su jefe. La garganta le ocasionará algún problema leve.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. Puede que en el día de hoy reciba un «dinerito». Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los fines de semana son para descansar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es el momento para amar y ser amado. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Malestar físico en forma de jaquecas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

En el amor, clara tendencia a la monotonía. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Su organismo está en un periodo inestable.

Horóscopo Signo septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo

Horóscopo del martes 22 de septiembre de 2026

Horóscopo.

Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

Horóscopo

Horóscopo del domingo 20 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 19 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deprtan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del sábado 19 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

Ultimo Momento
Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

El tiempo en Entre Ríos: cómo estarán las principales ciudades durante jueves y viernes

El tiempo en Entre Ríos: cómo estarán las principales ciudades durante jueves y viernes

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Policiales
Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

Paraná supera los 58.400 árboles de vereda: la resistencia verde en una capital que crece sobre el cemento

El tiempo en Entre Ríos: cómo estarán las principales ciudades durante jueves y viernes

El tiempo en Entre Ríos: cómo estarán las principales ciudades durante jueves y viernes

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Dejanos tu comentario