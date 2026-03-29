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Yami Safdie presentó "Cuéntame", su nueva canción con Alejandro Sanz

La cantautora argentina Yami Safdie presentó su nuevo sencillo “Cuéntame”, una colaboración con Alejandro Sanz que marca un paso relevante en su carrera

29 de marzo 2026 · 12:41hs
Yami Safdie presentó Cuéntame

Yami Safdie presentó "Cuéntame", su nueva canción con Alejandro Sanz

La cantautora argentina Yami Safdie presentó su nuevo sencillo “Cuéntame”, una colaboración con Alejandro Sanz que marca un paso relevante en su proyección internacional. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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Yami Safdie lanzó “Cuéntame” y anticipó su nuevo disco

La canción nació a partir de un encuentro en los Premios Lo Nuestro, donde Safdie buscó acercarse al artista español. Tras un primer contacto, le envió una maqueta que obtuvo una respuesta inmediata: Sanz manifestó su interés por el tema y, pocos días después, grabó sus voces, respetando la estructura y la esencia original de la composición.

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El vínculo artístico se extendió más allá del estudio. Ambos músicos compartieron escenario en Argentina y aprovecharon ese contexto para registrar el videoclip oficial, que acompaña la narrativa de la canción con un enfoque íntimo y cercano.

“Cuéntame” propone una balada que gira en torno al amor y a los vínculos afectivos. La letra y la interpretación apuestan a una emocionalidad directa, con una construcción melódica que prioriza la sencillez y la identificación con el público.

El lanzamiento funciona además como anticipo de Querida Yo Deluxe, el próximo proyecto discográfico de Safdie, previsto para los primeros meses del año.

En paralelo, la artista se prepara para su primera gira internacional, la QUERIDA YO WORLD TOUR, que incluirá presentaciones en distintos países de América Latina y Europa, entre ellos México, Paraguay, Chile, Argentina, Francia, España, Alemania, Países Bajos e Italia.

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Yami Safdie Alejandro Sanz Cuéntame canción Música disco
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