Yami Safdie presenta "Bienvenida de Soltera", su primer álbum de cumbia latinoamericana

Yami Safdie lanzó un disco de ocho canciones que transforma las experiencias del desamor en una celebración de la independencia y los nuevos comienzos

La artista argentina lanzó un disco de ocho canciones que transforma las experiencias del desamor en una celebración de la independencia y los nuevos comienzos. El proyecto incluye una colaboración con Maluma, videoclips conectados entre sí y un podcast que amplía su universo creativo.

Yami Safdie abrió una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Bienvenida de Soltera”, su primer álbum de cumbia latinoamericana. A través de ocho canciones, la cantante propone un recorrido por las emociones que aparecen después de una ruptura amorosa, desde la tristeza y la vulnerabilidad hasta el reencuentro personal, la amistad y las ganas de volver a disfrutar.

El disco incluye “Felicidades”, una colaboración con el artista colombiano Maluma, que convierte el desamor en una propuesta festiva e invita a dejar atrás aquello que ya no suma. La producción está dedicada especialmente a las mujeres que atravesaron una separación y encuentran en los nuevos comienzos una oportunidad para elegirse y recuperar su independencia.

La propuesta también trasciende lo musical con una experiencia audiovisual. Cada videoclip representa un capítulo de una historia cinematográfica que, al reunirse, construye una película continua. Además, el proyecto suma un podcast homónimo, con conversaciones de mujeres que comparten sus experiencias de desamor, transformación y reconstrucción personal.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para Safdie, quien también publicó “Querida Yo, el diario”, a través de Editorial Planeta. La artista recibió en 2026 el Premio Gardel a Mejor Álbum Canción de Autor por “Querida Yo” y fue nominada por segundo año consecutivo a los Latin Grammy. En esta edición, además, fue confirmada para presentarse en vivo durante la ceremonia.