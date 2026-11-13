Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudio y sus padres denuncian a una empresa turística

Alumnos de 4º grado de las escuelas San Benito Abad y Cielito se quedaron sin su viaje al Palacio San José y El Palmar. Padres denuncian a una empresa.

Lo que debía ser una jornada de alegría y aprendizaje terminó en frustración para los alumnos de 4º grado de las escuelas San Benito Abad y Cielito, de San Benito (departamento Paraná) quienes se quedaron sin poder realizar el viaje educativo que tenían programado al Palacio San José (departamento Uruguay) y al Parque Nacional El Palmar (departamento Colón). Según se indicó a UNO, el viaje debía concretarse este viernes por la madrugada, pero todo fue frustración. Son alrededor de 60 alumnos los que se quedaron sin el viaje (29 de Abad y 17 de la Cielito, que es de zona rural).

La situación derivó en un fuerte reclamo de las familias y representantes de ambas instituciones educativas contra la empresa de turismo Entretur, a la que responsabilizan por el incumplimiento del servicio contratado. "Hoy tenían que ir con la empresa Entretour a un viaje que se firmó en marzo. Llegamos todos a la escuela, que era el punto de encuentro, a las tres y media de la mañana, y a esa hora avisan que se les había roto el colectivo y que no tenían ningún colectivo para reemplazarlo. A esa hora, ya con los chicos todos en la escuela", dijo una madre en diálogo con UNO .

Y agregó: "Lo que nos habían planteado ellos era que en el caso de que pase una cosa así, o en el medio de la ruta, ellos siempre tenían a disposición una unidad que sale a socorrer esa situación. La cuestión es que la frustración de todos los padres era que los niños ya estaban ahí, en la avisada fue sobre la hora. Ellos ofrecen reprogramar el viaje, pero en esta circunstancia los padres quedamos a la deriva de que si esto pasó hoy, va a volver a pasar. Quedaron en que nos iban a devolver el dinero".

"Vamos a ver qué acciones legales podemos tomar. Estaba la vicedirectora de la escuela, dijo que es la primera vez que pasa porque la escuela siempre viaja con esa empresa y por eso están sorprendidos por el accionar", concluyó.

Fuerte discusión

Según una serie de videos enviados a UNO, el conflicto quedó expuesto durante una acalorada discusión entre un grupo de adultos y un representante de la firma. Los damnificados cuestionaron la falta de respuestas claras y reclamaron explicaciones por la ausencia de un colectivo de respaldo que, según manifestaron, debía estar previsto para garantizar la realización del viaje.

"Juegan con la ilusión de los chicos", expresó con indignación una de las representantes de las escuelas durante el intercambio. Además, recordó la expectativa con la que los estudiantes esperaban la excursión: "Los chicos venían tachando un calendario, contando los días".

Cuestionamientos

Los adultos también cuestionaron la información que habían recibido previamente y exigieron que la empresa asumiera su responsabilidad ante lo ocurrido. En medio de los reclamos, plantearon la necesidad de dejar constancia formal del incumplimiento mediante un acta firmada y sellada.

Por su parte, el representante de la firma manifestó que desconocía la existencia de un colectivo de respaldo, una explicación que no logró conformar a los afectados.

Si bien durante la conversación surgió la posibilidad de reprogramar el viaje, los representantes de las escuelas remarcaron que el problema inmediato era la imposibilidad de cumplir con la salida prevista y la necesidad de obtener respuestas concretas.