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Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

José Antonio Hernández había desaparecido de la superficie cuando estaba arreando ganado en la zona de islas de Diamante.

12 de noviembre 2026 · 13:07hs
Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Hallaron sin vida al hombre desaparecido en una isla de Diamante durante un operativo realizado este jueves 12 de noviembre en aguas del arroyo La Fija, en la isla Las Liebres. Se trata de José Antonio Hernández, de 49 años, quien había desaparecido mientras realizaba tareas rurales junto a otras dos personas.

El hallazgo se produjo cerca de las 11:30, en medio de intensos rastrillajes por aire, tierra y agua que se estaban realizando desde las primeras horas de la mañana de este jueves, a muy pocos metros del sector donde se había reportado la desaparición.

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Durante la búsqueda participaron efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, personal de la Dirección General de Delitos Rurales, buzos especializados llegados desde Paraná, Prefectura Puerto Diamante y agentes del Parque Nacional Pre-Delta. También se utilizaron drones y embarcaciones para inspeccionar el sector, publicó Diamante FM.

Cómo ocurrió la desaparición en la isla Las Liebres

El hecho se había registrado durante la jornada del miércoles 11 de noviembre, cuando Hernández trabajaba en el arreo de hacienda a caballo en una zona de islas del departamento Diamante.

De acuerdo con la información difundida previamente por la Jefatura Departamental, el trabajador rural ingresó a un sector cubierto por agua y desapareció de la superficie. Otras dos personas que participaban de las tareas presenciaron lo sucedido.

La desaparición fue comunicada a las autoridades alrededor de las 20 del miércoles. Tras las primeras actuaciones, se dispuso continuar la búsqueda durante la mañana del jueves, aprovechando las condiciones de luz natural.

Intervención policial

Durante el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Flotante, la Jefatura Departamental Diamante y Prefectura Naval Argentina, que colaboraron en las tareas de localización.

Una vez concretado el hallazgo, personal de la Jefatura Departamental Diamante asumió las actuaciones correspondientes, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía local.

El cuerpo de Hernández fue trasladado hacia la ciudad de Diamante para continuar con las diligencias judiciales ordenadas. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias que provocaron su fallecimiento.

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