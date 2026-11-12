Una agenda cargada de propuestas culturales para disfrutar el fin de semana en Paraná

La ciudad tendrá dos jornadas con una variada programación que incluye espectáculos, cine, ferias y actividades vinculadas a la diversidad

La agenda cultural de Paraná llega con distintas alternativas para disfrutar este viernes y sábado. La cartelera de los cines renueva sus propuestas con películas para todos los gustos, mientras que los espacios culturales de la ciudad ofrecerán espectáculos de música en vivo, teatro, humor, danza y encuentros para compartir en comunidad. También habrá lugar para la moda sustentable y una nueva edición de la Marcha Orgullo Disidente.

Las salas de Paraná presentan una variada programación cinematográfica, con opciones de animación, terror, ciencia ficción, comedia y suspenso. Entre los títulos disponibles se encuentran El gato con sombrero, Cómo robar un banco, Ebenezer: los fantasmas de Navidad, Plumas: operación rescate, Godzilla Minus Zero, Wildwood: El bosque salvaje y Madre siniestra.

En Cine Sunstar, ubicado en Shopping La Paz (Venezuela 61), las funciones serán: El gato con sombrero (3D) a las 18.30 y (2D) a las 19.30; Cómo robar un banco, a las 21.55; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 15.30 y 19.30; Plumas: operación rescate, a las 15.30; Godzilla Minus Zero, a las 16 y 21; Wildwood: El bosque salvaje, a las 17.10; y Madre siniestra, a las 17.40 y 21.55. Todas las funciones son en castellano.

Por su parte, Cine Círculo, en Andrés Pazos 339, tendrá en cartelera Cómo robar un banco, a las 19; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 18.45 en castellano y a las 21.15 subtitulada; Plumas: operación rescate, a las 19.30; El gato con sombrero (3D), sábado, domingo y lunes a las 19.15; Godzilla Minus Zero, a las 21; Wildwood: El bosque salvaje, sábado y domingo a las 17; Madre siniestra, a las 21.30; y El corazón de la bestia, a las 21.15. Las funciones son en castellano, excepto la indicada.

En Cine Las Tipas, ubicado en Shopping Paso del Paraná (Corrientes y San Lorenzo), la programación incluye Wildwood: El bosque salvaje, a las 16 y 19.40; Coyote vs. Acme, a las 17.30; El corazón de la bestia, a las 15.10; Resident Evil: Noche cero, a las 22.30; La caída de la ballena, a las 17.20; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 19.50 y en formato 4D a las 21.30; Cómo robar un banco, en 2D y 4D, a las 22.10; Plumas: operación rescate, a las 15.20; Madre siniestra, a las 21.50; El gato con sombrero, en 3D y 4D, a las 16.20 y 19; Godzilla Minus Zero, en 2D y 4D, a las 16.40 y 19.30; Entrega al límite, a las 22.20; y Verity: La sombra de un engaño, a las 19.10. Todas las funciones son en castellano.

Paseos y ferias

El sábado, de 17 a 22, se realizará una nueva edición de Feria Circular, un espacio dedicado a la moda sustentable y la producción local. El encuentro será en Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer los distintos puestos, conocer emprendimientos y apostar al consumo responsable, acompañando el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad.

Teatro y humor

La programación teatral tendrá una propuesta para el viernes. A las 21 se presentará Oro en Polvo, una obra que combina danza y teatro en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). La puesta de La Rueda Teatro cuenta con dirección de Daniela Osella y las actuaciones de Fernanda Álvarez, Romina Fuentes, Gastón Onetto, Pablo Vallejo y Sara Van Dembroucke. Las entradas cuestan $15.000 y $13.000 para jubilados y estudiantes. Reservas al 343 5207032.

También el viernes, a las 21, llegará La Cavea a La Salita de Perón (Pte. Perón 648). La propuesta teatral cuenta con dirección de Ana Municoy y Gustavo Bendersky y la actuación de Felipe Sato. La entrada será a la gorra y las reservas se reciben al 342 5136202.

El sábado, a las 21.30, será el turno del humor con Humor Encendido, un espectáculo que reunirá a Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara en Casa Encendida (Andrés Pazos 179). La entrada será a la gorra y se pueden realizar reservas al 343 6959750.

Música en vivo

El viernes tendrá distintas propuestas musicales. A las 21, La Ronda Trío y Proyecto Mate compartirán escenario en una nueva fecha del ciclo Puentes, en la Escuela de Música (Italia 61). Las entradas costarán $20.000 y las anticipadas, $15.000. Para reservas, comunicarse al 343 4640640.

A la misma hora, Sala Erarte, en el subsuelo de Galería Flamingo (San Martín 902), recibirá a Jazz Trío, integrado por Ana Contreras, Joaquín Arijón y Martín Carrere. Las entradas anticipadas se pueden conseguir al 343 4808780 o a través de Eventbrite.

El sábado, a las 18, La Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó) será escenario de NODO Festival 2026, un encuentro que reunirá a referentes de la escena urbana. Participarán Balle, Exiel, Big Pandu, Joya, Claq, Brief, Nazarenomoreno, Betezeta, Soso, Guri Ramos, Future y Flow Monzon. Las entradas se consiguen a través de los artistas locales y Soul Rebel Paraná.

Otra de las propuestas destacadas llegará a las 20 con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15). El concierto gratuito contará con obras de Mozart y Prokofiev, la participación de Pilar Policano como solista y la dirección invitada de Guillermo Scarabino.

La jornada musical continuará a las 21.30 en Limbo (Liniers 376), con un tributo a Luca Prodan y Sumo. Será una noche para reencontrarse con las canciones y el legado de una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. La entrada será libre y gratuita.

Una jornada por la diversidad

El sábado también tendrá lugar una nueva edición de la Marcha Orgullo Disidente Paraná. La convocatoria comenzará a las 17 en Plaza Mansilla y continuará con un festival en el Parque Urquiza. La jornada reunirá expresiones artísticas, diversidad y compromiso social, en un espacio colectivo de visibilización y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Con propuestas para distintos públicos y edades, Paraná tendrá un fin de semana con múltiples oportunidades para encontrarse con el cine, las artes escénicas, la música y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.