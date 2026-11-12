La agenda cultural de Paraná llega con distintas alternativas para disfrutar este viernes y sábado. La cartelera de los cines renueva sus propuestas con películas para todos los gustos, mientras que los espacios culturales de la ciudad ofrecerán espectáculos de música en vivo, teatro, humor, danza y encuentros para compartir en comunidad. También habrá lugar para la moda sustentable y una nueva edición de la Marcha Orgullo Disidente.
Una agenda cargada de propuestas culturales para disfrutar el fin de semana en Paraná
La ciudad tendrá dos jornadas con una variada programación que incluye espectáculos, cine, ferias y actividades vinculadas a la diversidad
Cine: las películas en cartelera
Las salas de Paraná presentan una variada programación cinematográfica, con opciones de animación, terror, ciencia ficción, comedia y suspenso. Entre los títulos disponibles se encuentran El gato con sombrero, Cómo robar un banco, Ebenezer: los fantasmas de Navidad, Plumas: operación rescate, Godzilla Minus Zero, Wildwood: El bosque salvaje y Madre siniestra.
En Cine Sunstar, ubicado en Shopping La Paz (Venezuela 61), las funciones serán: El gato con sombrero (3D) a las 18.30 y (2D) a las 19.30; Cómo robar un banco, a las 21.55; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 15.30 y 19.30; Plumas: operación rescate, a las 15.30; Godzilla Minus Zero, a las 16 y 21; Wildwood: El bosque salvaje, a las 17.10; y Madre siniestra, a las 17.40 y 21.55. Todas las funciones son en castellano.
Por su parte, Cine Círculo, en Andrés Pazos 339, tendrá en cartelera Cómo robar un banco, a las 19; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 18.45 en castellano y a las 21.15 subtitulada; Plumas: operación rescate, a las 19.30; El gato con sombrero (3D), sábado, domingo y lunes a las 19.15; Godzilla Minus Zero, a las 21; Wildwood: El bosque salvaje, sábado y domingo a las 17; Madre siniestra, a las 21.30; y El corazón de la bestia, a las 21.15. Las funciones son en castellano, excepto la indicada.
En Cine Las Tipas, ubicado en Shopping Paso del Paraná (Corrientes y San Lorenzo), la programación incluye Wildwood: El bosque salvaje, a las 16 y 19.40; Coyote vs. Acme, a las 17.30; El corazón de la bestia, a las 15.10; Resident Evil: Noche cero, a las 22.30; La caída de la ballena, a las 17.20; Ebenezer: los fantasmas de Navidad, a las 19.50 y en formato 4D a las 21.30; Cómo robar un banco, en 2D y 4D, a las 22.10; Plumas: operación rescate, a las 15.20; Madre siniestra, a las 21.50; El gato con sombrero, en 3D y 4D, a las 16.20 y 19; Godzilla Minus Zero, en 2D y 4D, a las 16.40 y 19.30; Entrega al límite, a las 22.20; y Verity: La sombra de un engaño, a las 19.10. Todas las funciones son en castellano.
Paseos y ferias
El sábado, de 17 a 22, se realizará una nueva edición de Feria Circular, un espacio dedicado a la moda sustentable y la producción local. El encuentro será en Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer los distintos puestos, conocer emprendimientos y apostar al consumo responsable, acompañando el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad.
Teatro y humor
La programación teatral tendrá una propuesta para el viernes. A las 21 se presentará Oro en Polvo, una obra que combina danza y teatro en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). La puesta de La Rueda Teatro cuenta con dirección de Daniela Osella y las actuaciones de Fernanda Álvarez, Romina Fuentes, Gastón Onetto, Pablo Vallejo y Sara Van Dembroucke. Las entradas cuestan $15.000 y $13.000 para jubilados y estudiantes. Reservas al 343 5207032.
También el viernes, a las 21, llegará La Cavea a La Salita de Perón (Pte. Perón 648). La propuesta teatral cuenta con dirección de Ana Municoy y Gustavo Bendersky y la actuación de Felipe Sato. La entrada será a la gorra y las reservas se reciben al 342 5136202.
El sábado, a las 21.30, será el turno del humor con Humor Encendido, un espectáculo que reunirá a Gabi Werner, Agus Cuello, Paulo Michaut y Carito Vergara en Casa Encendida (Andrés Pazos 179). La entrada será a la gorra y se pueden realizar reservas al 343 6959750.
Música en vivo
El viernes tendrá distintas propuestas musicales. A las 21, La Ronda Trío y Proyecto Mate compartirán escenario en una nueva fecha del ciclo Puentes, en la Escuela de Música (Italia 61). Las entradas costarán $20.000 y las anticipadas, $15.000. Para reservas, comunicarse al 343 4640640.
A la misma hora, Sala Erarte, en el subsuelo de Galería Flamingo (San Martín 902), recibirá a Jazz Trío, integrado por Ana Contreras, Joaquín Arijón y Martín Carrere. Las entradas anticipadas se pueden conseguir al 343 4808780 o a través de Eventbrite.
El sábado, a las 18, La Casa de la Cultura (9 de Julio y Carbó) será escenario de NODO Festival 2026, un encuentro que reunirá a referentes de la escena urbana. Participarán Balle, Exiel, Big Pandu, Joya, Claq, Brief, Nazarenomoreno, Betezeta, Soso, Guri Ramos, Future y Flow Monzon. Las entradas se consiguen a través de los artistas locales y Soul Rebel Paraná.
Otra de las propuestas destacadas llegará a las 20 con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15). El concierto gratuito contará con obras de Mozart y Prokofiev, la participación de Pilar Policano como solista y la dirección invitada de Guillermo Scarabino.
La jornada musical continuará a las 21.30 en Limbo (Liniers 376), con un tributo a Luca Prodan y Sumo. Será una noche para reencontrarse con las canciones y el legado de una de las figuras más emblemáticas del rock nacional. La entrada será libre y gratuita.
Una jornada por la diversidad
El sábado también tendrá lugar una nueva edición de la Marcha Orgullo Disidente Paraná. La convocatoria comenzará a las 17 en Plaza Mansilla y continuará con un festival en el Parque Urquiza. La jornada reunirá expresiones artísticas, diversidad y compromiso social, en un espacio colectivo de visibilización y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Con propuestas para distintos públicos y edades, Paraná tendrá un fin de semana con múltiples oportunidades para encontrarse con el cine, las artes escénicas, la música y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.