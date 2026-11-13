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La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027

Diputados otorgó media sanción al Presupuesto 2027 con 29 votos afirmativos y respaldo unánime de los bloques legislativos.

13 de noviembre 2026 · 10:14hs
La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al Presupuesto 2027, con 29 votos afirmativos y ninguno en contra. La sesión fue presidida por Gustavo Hein y el proyecto establece las proyecciones de recursos y gastos provinciales para el próximo ejercicio.

El tratamiento se desarrolló sobre la base del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi. El proyecto contempla un presupuesto total de 8.668.000 millones de pesos, de los cuales 905.000 millones estarán destinados a inversión pública. Según explicó Sarubi, el 55 por ciento de esos recursos se asignará a obras nuevas y el 45 por ciento a trabajos en ejecución, mientras que unos 458.000 millones de pesos se destinarán a rutas y caminos.

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Diputados aprobó por unanimidad el Presupuesto 2027

Durante su exposición, Sarubi destacó que la propuesta prioriza la obra pública, el ordenamiento de las cuentas provinciales y el equilibrio fiscal, con el objetivo de garantizar una planificación basada en las posibilidades reales del Estado. También señaló que la totalidad de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural se destinará al financiamiento de caminos vinculados con la producción.

Por su parte, desde los bloques opositores manifestaron el acompañamiento general al proyecto, aunque plantearon observaciones sobre las proyecciones de ingresos, la situación económica, la ejecución de obras públicas y las partidas destinadas a salarios y áreas sociales. Asimismo, durante el tratamiento se incorporó al dictamen un anexo con el listado de obras que no cuentan con crédito presupuestario.

En otro tramo de la sesión, la Cámara otorgó media sanción por unanimidad, con 27 votos afirmativos y ninguno en contra, al proyecto que autoriza la reorganización societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. La iniciativa establece que el Nuevo Banco de Santa Fe SA actúe como entidad absorbente y continuadora universal, manteniendo los derechos, obligaciones y prestaciones vigentes.

La propuesta cuenta con aval preliminar del Banco Central de la República Argentina y tiene como objetivo fortalecer la eficiencia patrimonial del sistema financiero, garantizando la continuidad de los servicios que la entidad presta a la ciudadanía y al Estado provincial. El Nuevo Banco de Entre Ríos cumple funciones como agente financiero, depositario del Tesoro provincial y pagador de la administración pública.

Diputados presupuesto Entre Ríos
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