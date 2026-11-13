Invitan a vivir una experiencia de música y meditación en movimiento

El Encuentro Zen Sorial se realizará este sábado 14 de noviembre, a las 19, en el Domo MiradorTEC Inmersivo

El Encuentro Zen Sorial se realizará este sábado 14 de noviembre, a las 19, en el Domo MiradorTEC Inmersivo, ubicado en Matorras 859. La propuesta combinará meditación, movimiento consciente y sonidos vibracionales en una experiencia orientada al bienestar y la conexión interior.

La ciudad de Paraná sumará una alternativa para quienes buscan hacer una pausa en la rutina y conectar con el cuerpo y las emociones. Se trata del Encuentro Zen Sorial, una experiencia sensorial que propone integrar música y meditación en movimiento, con un recorrido pensado para favorecer la relajación y la conexión con el momento presente.

Una invitación a detenerse y conectar a través de la música y la meditación

Durante la actividad se utilizarán distintos instrumentos vibracionales, entre ellos armonio, diapasones, gong, cuencos de cristal y handpan. A través de sus sonidos, los participantes podrán sumergirse en un ambiente envolvente que invita a explorar nuevas formas de percepción y armonización.

El encuentro estará facilitado por Julie Durban, Cecilia Cangenova y Ángel Giolitti, y contará con el acompañamiento de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos.

La actividad será este sábado 14 de noviembre, a las 19, en el Domo MiradorTEC Inmersivo, ubicado en Matorras 859. La modalidad requiere inscripción previa y contempla una contribución voluntaria. Para obtener más información, las personas interesadas pueden escribir a [email protected].