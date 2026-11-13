Adrián Varisco, el oficio de reparar bicicletas y la inteligencia artificial como una herramienta

Con una vida ligada al mundo de las bicicletas, Adrián Varisco encontró en la experiencia, la observación y la actualización las claves de su trabajo.

La inteligencia artificial avanza sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana y plantea nuevos interrogantes en el mundo laboral. Mientras algunas profesiones y oficios observan con incertidumbre la posibilidad de ser reemplazados por la tecnología, otros encuentran en estas herramientas una oportunidad para mejorar sus tareas, resolver dudas y continuar aprendiendo. En Paraná, Adrián Varisco conoce de cerca esa realidad desde un oficio que combina experiencia, conocimiento técnico y una pasión que lo acompaña desde toda la vida: la reparación y comercialización de bicicletas.

Con muchos años de trayectoria en el rubro, Varisco recibió a UNO en su nuevo local, un espacio en el que apuesta a fortalecer tanto el servicio de reparación como la venta de bicicletas, repuestos y accesorios. Desde allí, reflexionó sobre los cambios que atravesó la actividad, la llegada de nuevas tecnologías y la importancia de mantenerse actualizado en un mercado cada vez más competitivo.

Para Adrián, el vínculo con las bicicletas no comenzó en un momento determinado ni puede asociarse a una fecha precisa. Su historia está relacionada con una tradición familiar en la que las bicicletas siempre ocuparon un lugar especial. Entre padres, hermanos, tíos y otros integrantes de la familia, creció rodeado de herramientas, reparaciones y competencias. Sin embargo, hubo una anécdota que terminó marcando el comienzo de su propio camino como bicicletero.

"La primera reparación que hice de una bici fue forzada. Fui a una competencia y mi viejo, por acompañar a mis otros hermanos, me acompañó mi mamá. Ella obviamente no tenía ningún conocimiento. Corrí bicicross, en la primera manga me caigo, tuerzo la rueda y no sabía nada, pero había visto a mis hermanos, a mis tíos y a toda la familia en el tema. Así que la enderecé como pude y en la segunda manga la gané. Ahí empezó mi labor con las reparaciones de bicicletas", recordó.

Aquella experiencia, que comenzó como una necesidad para poder continuar compitiendo, se transformó con el tiempo en un oficio. La familiaridad con las herramientas, el contacto permanente con las bicicletas y el aprendizaje junto a quienes ya tenían experiencia fueron construyendo un conocimiento que hoy le permite reconocer problemas y encontrar soluciones.

En el trabajo cotidiano de un bicicletero, no todo pasa por contar con las herramientas adecuadas o conocer las características de cada componente. La experiencia permite desarrollar una capacidad de observación que resulta fundamental para identificar fallas, interpretar ruidos y determinar qué necesita cada bicicleta de acuerdo con el uso que recibe.

Varisco explicó que buena parte de ese conocimiento se construye con los años y con el contacto permanente con distintos modelos y situaciones.

"Es una labor que, con la experiencia de arreglar, te da el saber reparar rápidamente o identificar qué problemas tiene una bicicleta. Es cuestión de escucharla, verla, observar qué tipo de uso se le da y esas cosas", señaló.

No es lo mismo trabajar sobre una bicicleta utilizada diariamente como medio de transporte que realizar la puesta a punto de una unidad destinada a la competencia. Cada usuario tiene necesidades diferentes y cada bicicleta requiere una atención particular. En ese sentido, el diagnóstico y el asesoramiento forman parte de un servicio que va más allá de solucionar una falla mecánica.

En las bicicletas de competición, por ejemplo, los detalles técnicos y la precisión adquieren una importancia especial. Una transmisión, una rueda o un sistema de cambios deben funcionar correctamente para responder a las exigencias del deportista. En otros casos, la prioridad es garantizar seguridad, comodidad y durabilidad para quien utiliza la bicicleta todos los días.

Esa diversidad es una de las características que mantienen vigente al oficio y que obligan a quienes trabajan en el rubro a incorporar nuevos conocimientos de manera permanente.

Consultado sobre el avance de la inteligencia artificial y su posible impacto en las distintas profesiones, Varisco consideró que la tecnología debe entenderse como una herramienta complementaria y no necesariamente como una amenaza para quienes desarrollan un oficio.

Desde su experiencia, la IA puede resultar de utilidad para resolver consultas específicas, acceder a información técnica y conocer las características de componentes que se incorporan al mercado. Incluso puede convertirse en un apoyo para quienes recién comienzan a relacionarse con el mundo de las bicicletas.

"La inteligencia artificial se puede usar en casi todo, pero hay que entenderla. Yo lo veo como una herramienta más. Creo que, más que suplantar, viene a complementar. Nadie está exento de tener alguna duda o necesitar evacuar una consulta específica", manifestó.

Como ejemplo, mencionó las constantes innovaciones de las grandes marcas internacionales, que presentan nuevos modelos y componentes para bicicletas. En ese escenario, incluso quienes tienen muchos años de experiencia deben investigar y verificar información antes de realizar determinados trabajos.

"Yo, que hace muchos años estoy en esto, veo que salen modelos nuevos de marcas reconocidas a nivel mundial. Shimano saca un modelo nuevo, por ejemplo, palancas con plato, y hay que ver si es compatible la cadena con el piñón de determinado modelo. Ahí la inteligencia artificial te acompaña y te orienta", explicó.

La posibilidad de consultar rápidamente información sobre compatibilidades, características técnicas y funcionamiento de los componentes representa una ventaja para el trabajo diario. Sin embargo, Varisco remarcó que el acceso a esos datos no reemplaza los conocimientos necesarios para realizar una reparación.

Otro aspecto que destacó es la utilidad que puede tener la inteligencia artificial para las personas que compran bicicletas por internet, especialmente cuando reciben el producto desarmado y deben realizar el montaje inicial. En esos casos, una consulta a una plataforma tecnológica o un tutorial pueden orientar al usuario para resolver cuestiones sencillas, como colocar el manubrio o ajustar determinados elementos. No obstante, cuando aparecen inconvenientes más complejos, la intervención de un especialista se vuelve necesaria.

"Para una persona que no entiende nada, quizás para salir del paso le sirva. Compra una bicicleta por una aplicación online, le llega en una caja y no sabe cómo armarla. La inteligencia artificial le puede dar una idea: gira el manubrio, ajusta acá y puede llegar a funcionar", describió.

Pero inmediatamente marcó una diferencia con el trabajo profesional: "No va a tener las herramientas que tengo yo, el conocimiento, la experiencia, el lugar de trabajo ni las herramientas de precisión. Siempre todo termina en que, cuando algo es muy complicado, sí o sí tiene que recurrir al especialista".

Para graficarlo, utilizó una comparación con otra actividad: una persona puede mirar un tutorial para cambiar el aceite y el filtro de un automóvil e intentar hacerlo por su cuenta, pero si aparece una complicación que no sabe resolver, terminará buscando la ayuda de un mecánico.

En ese sentido, consideró que todavía es difícil anticipar hasta dónde llegará la tecnología y qué transformaciones provocará en cada actividad.

"Determinar hoy que no nos va a reemplazar es casi imposible. El avance de la tecnología en estos últimos dos o tres años fue mucho más exponencial que en los últimos 20. Los plazos van corriendo rapidísimo y hay que actualizarse", advirtió.

La tecnología también transformó profundamente la comercialización de bicicletas, repuestos y accesorios. En ese terreno, Varisco identificó un antes y un después con la expansión de Mercado Libre y las plataformas de venta online.

La posibilidad de comparar precios, consultar diferentes comercios y comprar productos desde cualquier punto del país modificó las reglas del mercado. Los negocios locales debieron adaptarse a una nueva realidad en la que ya no compiten solamente con otros comercios de Paraná o de ciudades cercanas, sino con vendedores de todo el territorio nacional.

"Ahora está todo muy diversificado. Tenés que ser muy competitivo. Muchos años atrás era diferente. Básicamente, hay un antes y un después de Mercado Libre. Más allá de que es una aplicación que la gente utiliza mucho, hizo una bisagra en lo que es la comercialización de bicicletas, repuestos, accesorios y toda la línea completa", analizó.

El comerciante explicó que anteriormente existían diferencias de precios entre ciudades y que los consumidores tenían menos posibilidades de acceder a determinadas alternativas. Hoy, en cambio, una persona puede consultar un producto y recibirlo desde Bahía Blanca, Salta, Santa Fe o cualquier otro punto del país.

Incluso las posibilidades de importación ampliaron la oferta, aunque también implican determinados riesgos para quienes deciden comprar por fuera de los canales tradicionales.

Frente a ese escenario, Varisco sostuvo que los comercios de cercanía deben competir con precios y, al mismo tiempo, ofrecer un valor agregado que muchas veces no está presente en una compra virtual: la confianza, el asesoramiento y la posibilidad de recurrir a alguien ante cualquier inconveniente.

"Siempre recomiendo a la gente que compre en un local. Hoy los comerciantes también tuvimos que adecuarnos a los precios de Mercado Libre, que de alguna manera es el que rige el nivel de precios. Yo les digo que van a encontrar, peso más o menos, una diferencia muy chica. Pero van a comprar en un lugar de confianza, donde si falla algo, se rompe o tienen algún problema, van a poder recurrir", expresó.

También destacó que Paraná cuenta con comercios y familias que llevan muchos años vinculados con el rubro y que acumularon una importante experiencia en la actividad. Como ejemplo mencionó a la familia Cabrol, entre otros referentes del sector, y remarcó que la ciudad dispone de bicicleteros con conocimientos técnicos y trayectoria para asesorar a los consumidores.

Más allá de las transformaciones comerciales y tecnológicas, existe una realidad que se mantiene: la bicicleta continúa siendo para muchas personas un medio de transporte fundamental. En un contexto en el que los costos del transporte público, las frecuencias y los tiempos de traslado influyen en las decisiones cotidianas, cada vez hay usuarios que encuentran en la bicicleta una alternativa para llegar al trabajo, estudiar o movilizarse por la ciudad. Varisco contó que recibe consultas de personas que necesitan adquirir una bicicleta por una cuestión económica y de organización de sus actividades diarias.

"Hay personas que vienen y dicen: necesito una bicicleta porque vivo en otra localidad, empecé a trabajar acá y el colectivo me mata con la tarifa y con la frecuencia. Necesito una bici", relató.

Incluso recordó una situación reciente en la que un trabajador decidió comprar una bicicleta después de comprobar que pasaba demasiado tiempo viajando en colectivo. "Hoy pasó un chico que empezó a trabajar la semana pasada. Nos comentó que no aguantaba más porque perdía dos horas por día estando en colectivo. Vino, eligió un modelo, le gustó, la probó, se subió, lo asesoramos, compró una bicicleta y se fue. Ya se volvió a su casa en la bici", contó.

En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías a su propia actividad, Varisco explicó que utiliza distintas fuentes de información para mantenerse al tanto de las novedades técnicas. La inteligencia artificial es una de ellas, pero no la única. Recordó, por ejemplo, la aparición de una nueva línea de transmisión de Shimano durante 2025, denominada Shimano CUES, que lo llevó a investigar sus características, funcionamiento y compatibilidades con otros componentes.

"En la parte técnica le doy mucho uso a la tecnología. Cuando sale un modelo nuevo, tengo que buscar qué compatibilidad tiene, cómo funciona y conseguir información. Pero no solamente utilizo la inteligencia artificial, también recurro a foros, redes sociales, YouTube e Instagram", explicó.

Esa búsqueda permanente de información forma parte de una actividad que no permanece estática. Los materiales, los sistemas de transmisión, los frenos y los componentes evolucionan, por lo que el conocimiento adquirido durante años debe complementarse con nuevas herramientas y aprendizajes.

Para Varisco, la experiencia sigue siendo un elemento central, pero no puede convertirse en una excusa para dejar de aprender. Por el contrario, cuanto más avanza la tecnología, mayor es la necesidad de actualizarse y comprender los cambios.

En el cierre de la charla, el mensaje de Adrián estuvo dirigido especialmente a los consumidores y a la importancia de sostener el comercio local. Consideró que Paraná tiene una oferta importante de bicicletas, repuestos y accesorios, además de trabajadores con una amplia trayectoria y conocimientos para brindar un servicio de calidad. Su planteo no apunta a desconocer las ventajas de las plataformas digitales, sino a recordar que detrás de cada bicicleta existe un trabajo especializado que requiere herramientas, experiencia y responsabilidad.

"Es simplemente la premisa nuestra: queremos que la gente confíe en el bicicletero de su ciudad, de su barrio. Transmitir eso a la gente, que consuma el producto local, porque hay muy buena oferta y gente que sabe muchísimo. Lo que queremos es pregonar eso", concluyó.